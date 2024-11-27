«كهرباء دبي» تستعرض دور المرأة في مشاريع الطاقة المستدامة

شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي في جلستين نقاشيتين خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، وتشارك فيه الهيئة بصفتها الشريك الاستراتيجي، حيث استعرضت مجموعة من مهندسات الهيئة تجربة المرأة الإماراتية في مجال مشاريع الطاقة المستدامة، حيث تعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في تطوير مشاريعها بما يتوافق مع توجهاتها نحو الحفاظ البيئي وتبني حلول الطاقة النظيفة والمتجددة.

ففي جلسة بعنوان رائدات هندسة الاستدامة: تجارب إماراتية، سلطت المهندسة هند المطوع، مدير أول المنتج المستقل للطاقة وتخطيط الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي، الضوء على دور المرأة الإماراتية في قطاع الطاقة المستدامة، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية تشارك في جميع المجالات والتخصصات وتمثل الدولة في مختلف المحافل العالمية، وتؤدي دوراً مهماً على جميع الأصعدة سواء في إدارة المشاريع أو كعضو فاعل في فريق المشروع وفي البحث العلمي الداعم للمشروع.

وأشارت إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي من المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة في مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وأكدت نورة الحمادي، مهندس أول الاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي، ريادة الهيئة في تنفيذ المباني المستدامة، مشيرة إلى أن فريق المباني المستدامة في الهيئة يتكون بالكامل من مهندسات إماراتيات، حيث يعد مبنى الهيئة المستدام في منطقة القوز بدبي أول مبنى حكومي مستدام على مستوى الدولة وأكبر مبنى حكومي على مستوى العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، في عام 2013.

صقل المهارات

وأشادت فاطمة جعفر - مهندس أول عمليات المياه وعضوة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، بدور الإدارة العليا للهيئة في توفير الدعم اللازم والبيئة المحفزة وجميع الإمكانات التي تساعد موظفات الهيئة على صقل مهاراتهن وتحقيق الإنجازات في مجالات هندسية متنوعة ودقيقة، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية تشغل العديد من المناصب القيادية والإشرافية والفنية، وتشارك بتميز إلى جانب الرجل في العمل الميداني ومختلف الوظائف الفنية والهندسية.

القوة الدافعة

وفي جلسة بعنوان «شباب يقودون التأثير العالمي والتغيير المجتمعي»، أشارت المهندسة عائشة الرميثي، نائب مدير في مركز الاستدامة والابتكار، ورئيسة مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الشباب هم القوة الدافعة وراء التغيير المستدام والابتكار، وتسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في بناء بيئة مستدامة ومتطورة. وتسهم في تطوير قدرات الشباب لابتكار حلول مستدامة تسهم في التغلب على تحديات التغير المناخي واستشراف الفرص المستقبلية، إضافة إلى الاستثمار في شباب الإمارات وتطوير قدراتهم القيادية ليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة.

تعزيز التوازن

وأشارت ريم المنصوري، مدير بالإنابة – التميز وعضوة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى حرص الهيئة على تمكين المرأة ودعم الشباب، وتعزيز التوازن بين الجنسين والاستفادة من قدرات وكفاءات المرأة وإشراكها في صنع القرار وفي إعداد وتنفيذ المبادرات، مشيرة إلى أن 40 % من موظفي قطاع تخطيط الطاقة والمياه في الهيئة من النساء.

التواصل الاجتماعي ودور الشباب

وحول دور وسائل الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي في نقل صوت الشباب وتعزيز تأثيرهم المجتمعي، أشارت ريم العوضي، نائب مدير – الإعلام الرقمي في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الإدارة العليا للهيئة تؤمن بأهمية تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم في مختلف المجالات المتعلقة بالاستدامة، والطاقة المتجددة، والابتكار، مشيرة إلى أن حسابات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي تسلط الضوء على دور الشباب في الابتكار والاستدامة والأعمال التطوعية والإنسانية وغيرها، ما يلهم الشباب الآخرين.