«سلال» و«شوقوانغ للصناعات الغذائية والزراعية» تعلنان عن شراكة استراتيجية

أعلنت «سلال»، الشركة الرائدة في مجال المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي، عن إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة «شوقوانغ للصناعات الغذائية والزراعية»، الشركة الرائدة في الصين في صناعة تكاثر بذور الخضراوات وقطاع الخضراوات غير الموسمية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرات الابتكار وتحسين كفاءة الإنتاج وقدرة التوريد للمنتجات الزراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع الاتفاقية رسمياً، أمس، في أبوظبي سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة سلال ومينغ يانغ، مؤسس مجموعة «شوقوانغ للصناعات الغذائية والزراعية»، وذلك بحضور كل من معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وستتعاون «سلال» ومجموعة «شوقوانغ للصناعات الغذائية والزراعية» بشكل شامل، وستكون من أبرز نتائج هذا التعاون إنشاء برنامج لتطوير البذور، كما ستتضمن هذه الشراكة تطوير حديقة تجريبية للبيوت البلاستيكية الزراعية على أساس «نموذج شوقوانج» المبتكر، والذي يعرض التكنولوجيا المتخصصة بهذه البيوت الزراعية المتقدمة، وزراعة الشتلات، وتقنيات التطعيم، وممارسات التلقيح وإدارة عمليات الزراعة، بما يخدم المزارعين في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة على نطاق أوسع.

وبهذه المناسبة، قال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة سِلال: «انطلاقاً من حرصنا على تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات والمنطقة، نواصل في «سلال» العمل على تعزيز الابتكار والاستثمار في التقنيات المتطورة ضماناً لتعزيز إمكانية وصول المجتمعات إلى الغذاء، ودفع نمو القطاع، واكتشاف حلول تطلق الإمكانات الكاملة لقطاعنا».

يُذكر أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعتبر إحدى المبادرات التعاونية التي تؤكد مكانة كلا الجانبين كشركتين رائدتين في مجال التقدم التكنولوجي الزراعي والنمو المستدام. كما تتماشى هذه المبادرة مع أهداف «سِلال» في تعزيز الابتكار الزراعي، والاستثمار في التقنيات الجديدة، وتطوير تقنيات تكنولوجيا الزراعة المتقدمة.