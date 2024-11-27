قادة الأعمال يرون التحول نحو «صفر كربون» فرصة استثمارية

أظهر تقرير عالمي حديث، أن شركات القطاع الخاص استثمرت بشكل كبير في التحول إلى صفر انبعاثات كربون، مشدداً على أن تحقيق خطط خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030 والوصول إلى هدف 1.5 درجة مئوية يعتمد على الاستثمار في القطاع الخاص، محذراً في الوقت نفسه من أن الموجة المقبلة من الاستثمارات الكبيرة في التحول إلى صفر انبعاثات مهددة ما لم تكن هناك سياسات حكومية جريئة.

جاء ذلك في التقرير الذي أطلقه المجلس العالمي للأعمال من أجل التنمية المستدامة (WBCSD) بالشراكة مع شركة Bain & Company، وأجندة الاختراق.

وشراكة مراكش، بناءً على استطلاع شمل 250 من كبار المديرين التنفيذيين من شركات عالمية رائدة تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة أكثر من 2 تريليون دولار، حيث قال 90 % من المشاركين إنهم سيستثمرون أكثر إذا طبقت الحكومات سياسات لمعالجة العوائق القطاعية.

وأوضح التقرير أن 74 % من الشركات العالمية التي تم استطلاع آراء مديريها التنفيذيين زادت استثماراتها في التحول إلى صفر كربون خلال السنوات الثلاث الماضية، وقال 91 % من كبار المديرين التنفيذيين إن التحول نحو صفر انبعاثات كربون فرصة استثمارية، في حين رأى 1 % فقط من الشركات أن التحول يسير على المسار الصحيح.

وقال بيتر باكر، رئيس المجلس العالمي للأعمال من أجل التنمية المستدامة: «يعد هذا التقرير أول مؤشر حول التحول إلى صفر انبعاثات من منظور الأعمال، حيث يقدم صورة واضحة عن الوضع الحالي والنواقص التي يجب سدها لجعل التحول إلى صفر انبعاثات ممكناً. الشركات تسير بخطى جادة».