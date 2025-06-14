وفد «كهرباء دبي» يلتقي شركات عالمية في قطاع الطاقة الشمسية بالصين

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الجولة التعريفية التي قام بها وفد من الهيئة إلى جمهورية الصين الشعبية، مؤخراً، تعكس التزام دبي الراسخ بتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني، والتي تهدف إلى تحويل الإمارة إلى مركز عالمي للاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأوضح معالي الطاير أن الزيارة جاءت في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز شراكاتها العالمية مع كبرى الشركات والمؤسسات البحثية الرائدة في مجال تقنيات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وضمان التنفيذ الأمثل لمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، والتعريف بآخر تطورات مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، والذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

ضم وفد الهيئة المھندس ولید بن سلمان، النائب التنفیذي للرئیس لقطاع تطویر الأعمال والتمیز، والمھندس غانم القاسم، مدیر أول - الطاقة الشمسیة في ھیئة كھرباء ومیاه دبي.

تضمنت الجولة سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية لشركات عالمية رائدة في قطاعي الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة. وتأتي هذه الجولة في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه الملتقى التعريفي الذي نظمته الهيئة في دبي خلال شهر أبريل الماضي.

وخلال الجولة، التقى وفد الهيئة كبار المسؤولين في عدد من أبرز الشركات العالمية بما في ذلك «صن غرو»، و«شركة الصين لمعدات السكك الحديدية (سي آر آر سي)»، و«كونتمبوراري أمبيركس تكنولوجي»، و«تسلا»، وشركة «الاستثمار في الطاقة الحكومية»، و«هواوي»، وغيرها للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.