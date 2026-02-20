الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة الشمسية عالمياً

رسّخت الإمارات مكانتها واحدة من أبرز المنتجين الرائدين للطاقة الشمسية على مستوى العالم، مدعومة بحزمة من الاستثمارات الضخمة ومحفظة متنامية من مشاريع الطاقة المتجددة، وفقاً لتقرير موقع «بيزنس وورلد» الهندي.

وبحسب الموقع، أصبحت الطاقة الشمسية ركيزة محورية في خطط الاستدامة طويلة الأمد للدولة، وجزءاً أساسياً من تحولها الأوسع للابتعاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، حيث تتماشى هذه الجهود بشكل وثيق مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، اللتين تهدفان معاً إلى خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير مع رفع حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني.

وتحتضن الدولة حالياً عدداً من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم، واضعة نصب عينيها هدفاً طموحاً للوصول بالقدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة إلى نحو 14.2 غيغاواط بحلول عام 2030.

ولدعم هذا التوسع الهائل رفعت الجهات المعنية سقف طموحاتها لنشر حلول الطاقة المتجددة، مع وجود خطط لمضاعفة إسهام الطاقة النظيفة 3 مرات خلال السنوات المقبلة.

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الاستثمارات في عملية تحول الطاقة سيتراوح بين 150 مليار درهم و200 مليار درهم، وإلى جانب التركيز على القدرة الإنتاجية تضخ الإمارات استثمارات كبيرة في تحديث البنية التحتية للنقل والتوزيع لضمان دمج الطاقة المتجددة بكفاءة عالية في الشبكة الوطنية.

وقد أسهمت الأطر السياسية الداعمة والإصلاحات التنظيمية في تسريع وتيرة تطوير المشاريع وجذب الشركاء الدوليين، ما عزز دور الدولة مركزاً إقليمياً للطاقة.