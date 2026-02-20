«كهرباء دبي» تستعرض أبرز مشاريع الطاقة النظيفة



استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند.

وخلال اللقاء أكد معالي الطاير حرص الهيئة على توطيد علاقاتها مع البعثات الدبلوماسية، وتعزيز التعاون مع الشركات الهندية العاملة في قطاعي الطاقة والمياه.



واستعرض معاليه أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة، لا سيما التي تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، التي تهدف إلى توفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وسلط معالي الطاير الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، مشيراً إلى الفرص التي تتيحها المراحل الحالية والمستقبلية ضمن نموذج المنتج المستقل للطاقة.