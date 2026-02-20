بلاستيك من «نفايات الغاز»

نجح فريق بحثي بجامعة «نورث وسترن» الأمريكية في تطوير تقنية ثورية لإنتاج مادة «الإيثيلين» - المكون الأساسي لصناعة البلاستيك في العالم - من الغازات العادمة بدلاً من الوقود الأحفوري.



وتعتمد التقنية على جهاز تحليل كهربائي يستخدم مادة مبتكرة «بولي أكريلات الصوديوم» لزيادة كفاءة التفاعل بنسبة 60% مقارنة بالأساليب السابقة. ويمتاز النظام بقدرته على العمل بالطاقة المتجددة وتحويل غازات النفايات البلاستيكية إلى مواد خام جديدة، ما يمهد الطريق لإنشاء «اقتصاد دائري» ينهي الاعتماد على النفط ويحمي المناخ، مع تقليل تكاليف الطاقة بشكل كبير.