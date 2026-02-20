ولايات أمريكية تقاضي إدارة ترامب بسبب مشاريع الطاقة النظيفة

قال مكتب المدعي العام في كاليفورنيا إن الولاية وعدداً من الولايات الأخرى تقاضي الحكومة الاتحادية لإلزامها بدفع منح وافق عليها الكونغرس لمشاريع للطاقة النظيفة.

وأنهت إدارة الرئيس دونالد ترامب بعض التمويل المخصص بموجب قوانين ​تركز على ⁠البيئة، ​مما يعكس ⁠جهداً واسعاً للحد من دعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية ومصادر الكهرباء الأخرى البعيدة عن الوقود الأحفوري، مع إعطاء الأولوية لزيادة ⁠إنتاج النفط الأمريكي.

وكاليفورنيا واحدة من أبرز المعارضين ​لسياسات إدارة ‌ترامب المختلفة، وأقامت ضدها عشرات ‌الدعاوى القضائية.

وقال المدعي العام لكاليفورنيا روب بونتا إن الدعوى الجديدة تأتي بصورة أو ‌بأخرى رداً على خسارة كاليفورنيا لمبلغ 1.2 ⁠مليار دولار ⁠من التمويل الاتحادي لتحالف لتسريع تطوير الهيدروجين النظيف بالولاية.

وتهدف خطة الهيدروجين لتحل محل الوقود الأحفوري في المرافق العامة والنقل العام والشاحنات والموانئ.