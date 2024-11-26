«التغير المناخي» تطلق مبادرة إماراتنا خضراء

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس مبادرة «إماراتنا خضراء» تحت مظلة البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» بهدف تنظيم فعاليات ومسابقات وطنية للأفراد والعائلات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للزراعة والتشجير بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.

واستهلت الوزارة فعاليات «إماراتنا خضراء» بإطلاق «أسبوع التشجير» السنوي في دولة الإمارات بهدف الاهتمام بنباتات البيئة المحلية والتوعية بأهمية التشجير بما يحافظ على زيادة المساحات الخضراء، وإشراك جميع فئات المجتمع في فعاليات تعزز دورهم في نشر الرقعة الخضراء والمحافظة عليها، ونشر أفضل الممارسات الزراعية المستدامة في الدولة. وبدأ «أسبوع التشجير» أنشطته بفعاليتين في إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة.

وتأتي مبادرة «إماراتنا خضراء» و«أسبوع التشجير» في إطار البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بهدف دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: تمثل مبادرة إماراتنا خضراء دعوة لكل أفراد المجتمع وكل الجهات المعنية في الإمارات بتبني مفهوم الزراعة والتشجير وتحويله إلى نمط حياة، والمساهمة الفاعلة في نشر التشجير وتعميق علاقتنا بالطبيعة الأم من حولنا في كل ربوع الوطن.

ولفتت إلى أن أسبوع التشجير مبادرة سنوية رائدة انطلقت قبل أكثر من 40 عاماً لإبراز غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتشجيعه على التوسع في ممارسات التشجير من أجل تخضير الإمارات وزيادة الرقعة الزراعية وخاصة من الأشجار المحلية.

وأضافت معاليها: «يعزز أسبوع التشجير جهود الدولة في تحقيق أهداف البرنامج الوطني ازرع الإمارات الذي نرمي من خلاله إلى زيادة مشاركة المجتمع في الممارسات الزراعية المستدامة من أجل دعم قطاع زراعي قوي ومرن قادر على تلبية الطلب المحلي من الغذاء باستخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة، وهو ما يتحقق من خلال أسبوع التشجير في تطبيق التقنيات الذكية والابتكارات المتميزة وأفضل الممارسات في مجال التشجير والزراعة التجميلية».

وبداية من الفجيرة، شارك عدد من طلبة المدارس في الإمارة في تشجير منطقة «سارية العلم» بالعديد من أصناف الأشجار المحلية، وذلك بالتعاون مع هيئة الفجيرة للبيئة، حيث تم تعليم الطلبة وإكسابهم المهارات لكيفية زراعة تلك الأشجار والعناية بها. حضر الفعالية أصيلة المعلا مدير هيئة الفجيرة للبيئة، وعلياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة.

وبالتعاون مع دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة والهلال الأحمر الإماراتي، تم افتتاح حديقة في وادي أصفني في الإمارة من خلال فعالية مجتمعية شارك فيها عدد من أهالي المنطقة وطلبة المدارس. وحضر الفعالية، المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وعلياء عبدالرحيم الهرمودي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة.