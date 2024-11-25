الزيتون والشمس شراكة مثالية لإنتاج الطاقة

اختبر باحثون دمج الطاقة الشمسية مع الزراعة (الزيتون). وكشفت النتائج عن سيناريو مربح للجانبين، حيث يستفيد كل من توليد الطاقة وإنتاج المحاصيل، وتتجاوز الإنتاجية ما يمكن أن يحققه كل منهما على حدة، وأن أشجار الزيتون تستفيد من ظل المجمعات الشمسية، وفي الوقت نفسه، يعمل التأثير المبرد لتبخر النباتات على تعزيز أداء الألواح الشمسية.

