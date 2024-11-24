تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغيّر المناخي لـ«أبوظبي 2023 - 2027»

أعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة في أبوظبي تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغيّر المناخي لإمارة أبوظبي 2023 - 2027، التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي، ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، ومخرجات اتفاق الإمارات.

جاء الإعلان المشترك، على هامش المشاركة في COP29، في باكو. وتعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي قائمة على التخفيف من خلال خفض انبعاثات الإمارة، والتكيف مع آثار التغير المناخي، من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر هشاشة لتداعيات تغير المناخ، وتشكل استراتيجية المرحلة الأولى من خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، ويتم تنفيذها على فترة زمنية تمتد لخمس سنوات، من خلال 77 مشروعاً استراتيجياً، تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة متابعة تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، والذي يرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023، تم خفض حوالي 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد كربون حتى نهاية 2024 ويُعد هذا إنجازاً مهماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية، والمتمثل في خفض 22 % من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027، مقارنة بسنة الأساس 2016.

ورصد التقرير سير العمل بمشاريع الاستراتيجية التي تضم 77 مشروعاً، تدعم أربع محاور رئيسة، تشمل التكيف التخفيف والتنوع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المنجزة 26 % من إجمالي المشاريع المخطط لها خلال فترة الاستراتيجية، وتضم هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيساً تم إنجازها، من بينها دراسة جدوى للحد من انبعاثات الكربون وتداولها، وتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن الإمارة أكدت مكانتها الريادية في مجال التصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة، وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة، مثل محطة براكة للطاقة النووية، التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن متري سنوياً، والتي تعادل إزالة 4.8 ملايين مركبة من الطرق، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية، التي تسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 200 ألف مركبة من الطرق، إضافة إلى محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 470 ألف مركبة.

كما تضم قائمة المشاريع محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي، التي تُعد أكبر محطة تناضح عكسي في العالم حالياً، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون غالون يومياً، وهو ما يكفي لتلبية الطلب على المياه لأكثر من 350 ألف منزل. وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، إن مستهدف التكيف الرئيس في الاستراتيجية، يستهدف حماية كاملة للقطاعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي بنسبة 100 %، حيث تتضافر جهودنا مع جميع الجهات المعنية، من خلال فريق عمل أبوظبي لتغير المناخ، لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، التي سيكون لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة أبوظبي على التكيف مع تغير المناخ، والتي نهدف من خلالها لحماية جميع قطاعاتنا المتأثرة بتداعيات تغير المناخ.