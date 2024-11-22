الإماراتيات في «COP29».. نماذج ملهمة في صناعة القرار المناخي

عززت بنات الإمارات حضورهن الفاعل والمؤثر في صناعة القرار المناخي العالمي، خلال مشاركتهن في فعاليات مؤتمر الأطراف «COP29»، بالعاصمة الأذربيجانية باكو، ليقدمن للعالم نماذج وطنية مُلهمة، قادرة على صياغة مستقبل العمل المناخي للحفاظ على كوكب الأرض، من أجل الإنسانية جمعاء.

وتشارك بنات الإمارات في مواقع العمل المناخي المختلفة، من عمليات التفاوض والجلسات والنقاشات المناخية رفيعة المستوى، إضافة إلى دورهن كسفيرات في الجناح الوطني للدولة في «COP29»، لنقل جهود الإمارات الرائدة وصورتها المشرفة إلى العالم، والبناء على الإنجازات التاريخية التي حققتها في «COP28».

وتعد المشاركة الفعالة لبنات الإمارات في «COP29»، نتاجاً طبيعياً ومنطقياً للرؤى الصائبة والسديدة للقيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بتمكين المرأة في مختلف المجالات، وإيمانهم الكبير بدورها المؤثر في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، وإتاحة الفرصة لها، إلى جانب أخيها الرجل، للمشاركة في المؤتمرات الدولية متعددة الأطراف، لتمثيل بلادها باقتدار في كبرى المحافل الدولية، ليحظى النموذج الإماراتي في تمكين المرأة بمجال العمل المناخي، بتقدير واحترام المشاركين من حول العالم في «COP29».

وقالت الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «إن المرأة في دولة الإمارات، تتمتع بحضور قوي وفعال في جميع فعاليات «COP29»، بدءاً من غرف المفاوضات، ووضع السياسات والتوصيات المناخية، إضافة إلى استضافة ضيوف جناح الدولة في مؤتمر الأطراف».

من جانبها، قالت الدكتورة العنود عبد الله الحاج الوكيل المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إنها تعمل على استراتيجية الحياد المناخي، التي تم إطلاقها، ووضع المسار الرئيس لها، بالشراكة مع القطاعات المختلفة في الدولة، على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن مشاركتها في فعاليات «COP29»، تتمثل في نقل أفضل الممارسات والتجارب والمبادرات والمنهجيات الإماراتية المتطورة في العمل المناخي، إذ ينظر الخبراء والمشاركون في مؤتمر الأطراف إلى الإمارات، باعتبارها دولة رائدة، تستطيع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم للجميع.

من جهتها، قالت أمل عبد الرحيم وكيل وزارة مساعد، والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والابتكار في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن مشاركتها ضمن وفد الوزارة في «COP29»، جاء بهدف البناء على ما حققته الإمارات من إنجازات تاريخية في «COP28»، والخروج بـ «اتفاق الإمارات» التاريخي.

من ناحيتها، قالت هبة عبيد الشحي وكيل وزارة مساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن مشاركتها في فعاليات «COP29»، تشكل دافعاً كبيراً لمواصلة مسيرة الإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف مجالات العمل المناخي، لا سيما التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة، والذي يشكل جوهر العمل المناخي.