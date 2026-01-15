استقبال عدد قياسي من طلبات المشاركة في برامج «شباب من أجل الاستدامة»

أعلنت منصة «شباب من أجل الاستدامة»، المبادرة العالمية التي أطلقتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، لتمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة، عن استقبال عدد قياسي من طلبات المشاركة في برنامجي «سفراء الاستدامة» و«قادة مستقبل الاستدامة» لعام 2026.

وتم الإعلان عن أعداد طلبات المشاركة خلال منتدى «شباب من أجل الاستدامة»، الذي يقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بمشاركة دائرة الطاقة في أبوظبي بوصفها شريكاً رئيسياً، حيث استقبل برنامج «سفراء الاستدامة» ما يقارب 600 طلب مشاركة، أي أكثر من ضعف عدد الطلبات مقارنة بالعام السابق، وتم اختيار 50 شاباً وشابة منهم من 10 جنسيات مختلفة.

وشكّل الشباب الإماراتيون 76% من المجموعة المختارة.

ويشارك سفراء الاستدامة، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، في جلسات يقدمها خبراء ومتخصصون، ليتعرفوا من خلاها على مفاهيم الاستدامة الأساسية، التي تشمل مجالات الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والزراعة المستدامة، والتمويل المستدام.

كما يزود تحدي «برمجيات من أجل المناخ» الشباب بالمهارات الرقمية والبرمجة التي تمكنهم من ابتكار حلول تقنية في مجال المناخ تسهم في معالجة التحديات الراهنة.

ويتلقى المشاركون في برنامج «قادة مستقبل الاستدامة» التوجيه والإرشاد من خبراء متخصصين وقادة فكر بارزين في القطاع، ما يسهم في تقوية ثقتهم، وتنمية معارفهم التقنية، وبالتالي تعزيز فرصهم المهنية في المستقبل.

وانطلاقاً من إيمانهم بأهمية المجتمع والتعاون، يشارك هؤلاء القادة الشباب في مبادرات تطوعية، وفي برنامج «ما وراء الحدود»، الذي يوفر فرصاً لتبادل الثقافات، وتعزيز الحوار والمشاركة على المستوى العالمي.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر»: «يعكس استقبال برامج منصة «شباب من أجل الاستدامة» هذا العام عدداً قياسياً من طلبات المشاركة، مدى اهتمام الشباب بالإسهام بدور فاعل في الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة.

وتركز المنصة على تزويد الشباب بالمهارات وفرص التواصل وإعدادهم لأدوار قيادية فعالة، ليكونوا قادرين على تحويل طموحاتهم إلى خطوات عملية ذات تأثير ملموس، والإسهام في دفع مسيرة التقدم المستدام وبناء مستقبل مرن».

ويعكس النمو القياسي في كلا البرنامجين تزايد الاهتمام العالمي بتعزيز مهارات القيادة في مجال الاستدامة.

ومن خلال الجمع بين التعلم التقني، وتوفير التوجيه والإرشاد، وتحقيق أثر ملموس على مستوى المجتمع، تسهم منصة «شباب من أجل الاستدامة» في تمكين الشباب ليكونوا قادرين على بناء مستقبل أكثر شمولية ومرونة.

ويهدف منتدى منصة «شباب من أجل الاستدامة»، الذي يقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026 ويمتد على مدى ثلاثة أيام، إلى تحفيز الشباب وتمكينهم وإعدادهم للقيام بدور قيادي وفق رؤية واضحة ونهج مبتكر، وذلك من خلال برنامج فعاليات حافل يتمحور حول تعزيز دور الجيل القادم في دفع مسيرة التنمية المستدامة.

وتتولى دائرة الطاقة مسؤولية تخطيط وتحديد توجهات قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي.

وتشمل المسؤوليات الأخرى لدائرة الطاقة وضع السياسات واللوائح التنظيمية وتطوير الاستراتيجيات التي تضمن تحولاً فعالاً لقطاع الطاقة بما يدعم النمو المستدام في أبوظبي، وحماية المتعاملين، وخفض التأثيرات السلبية على البيئة.