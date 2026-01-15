الإمارات تدعم تقنيات رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الضخمة



أكد المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026، تشهد مشاركة وحضوراً واسعاً لكبرى الشركات العالمية، التي تستعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة.

وقال العلماء في تصريحات، إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تركز حالياً على استكشاف وتقييم التقنيات المتاحة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات الضخمة.



وأضاف أن الوزارة تتوقع تحقيق وفورات جيدة في معدلات استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي مباشر في قطاع الطاقة في الدولة، خاصة في ظل التوسع المتواصل في إنشاء هذا النوع من المراكز، لدعم الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.



وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مجلس الذكاء الاصطناعي في الدولة، على وضع آليات ومعايير لتصنيف مراكز البيانات الضخمة، من بينها معايير كفاءة استهلاك الطاقة.



وأشار إلى أهمية رفع كفاءة مراكز البيانات الضخمة، التي تشهد تفاوتاً في استهلاك الطاقة، نتيجة التحديات المرتبطة بأنظمة التبريد المستخدمة فيها.

وأشار العلماء إلى إطلاق وزارة الطاقة والبنية التحتية، التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يضم أكثر من 40 دولة، ليكون أول منصة دولية من نوعها، تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية تحت مظلة واحدة، بهدف مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالمياً، إلى أكثر من 4 % سنوياً حتى عام 2030.