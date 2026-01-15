«باور بير» تستعرض حلولها لإدارة النفايات

تستعرض شركة «باور بير» خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، أحدث حلولها وتقنياتها المتخصصة في إدارة النفايات وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، وذلك في إطار دعمها للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية.

وأكد ستيفين زيتش، ممثل شركة «باور بير»، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، أن مشاركة الشركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة تعكس التزامها المستمر بدعم قطاع إدارة النفايات في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الشركة تُعد من الشركات الرائدة في هذا المجال، ولديها حضور في السوق الإماراتي منذ أكثر من 20 عاماً.

وأوضح أن «باور بير» توفر مجموعة متكاملة من حاويات النفايات وحاويات إعادة التدوير، إلى جانب المعدات والآلات المتخصصة التي تلبي احتياجات قطاع إدارة النفايات، مؤكداً أن ما يميز الشركة هو تقديم معدات عالية الجودة وحلول متطورة.

وأضاف إن هذه المشاركة تُعد السابعة على التوالي للشركة في هذا الحدث، لافتاً إلى أهمية التواجد ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة لما يوفره من منصة داعمة لمبادئ الاقتصاد الدائري.

وأشار إلى أن الشركة تقدم عدداً من التطبيقات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، وتعمل على خدمة كل من القطاعين الحكومي والخاص.