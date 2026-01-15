مجموعة «تدوير» توقّع شراكة لتحويل النفايات إلى طاقة في «باركس» بأستراليا

وقّعت مجموعة تدوير، العاملة في مجال استخلاص القيمة من النفايات، ومجموعة «ترايب إنفراستركشر» وهي مستشار مالي مستقل للبنى التحتية ومطوّر مشاريع، اتفاقية تطوير مشترك مع شركتي «كلين أواي أوبريشنز»، و«باركس لاستعادة الطاقة»، لتطوير منشأة عالمية المستوى لتحويل النفايات إلى طاقة في «باركس» في ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا، على أن يبدأ التنفيذ بعد اعتماد الموافقات التخطيطية.

وسيركز المشروع على معالجة النفايات السكنية الصادرة عن منطقة سيدني الكبرى، بنقلها إلى منطقة باركس عبر السكك الحديدية والطرق البرية، وسيتعاون الشركاء، بعد تأمين الموافقات التطويرية وإطلاق حملات التفاعل المجتمعي ذات الصلة، على تطوير بنية تحتية بعمر افتراضي يتراوح بين 30 و40 عاماً، وقدرة تشغيلية لتحويل 700 ألف طن من النفايات سنوياً بعيداً عن المكبات.

ويشكل هذا المشروع محطة مفصلية في مسيرة مجموعة «تدوير» لبناء محفظتها الدولية لمشاريع تحويل النفايات إلى طاقة، بما يسهم في تلبية متطلبات أمن الطاقة وتعزيز التحوّل نحو الاقتصاد الدائري.

وقال علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «تدوير»، إن المجموعة تتبنى رؤية استشرافية لا تُصنّف النفايات تحدياً، بل تعد فرصة واعدة ومورداً زاخراً بالإمكانات، يمكن توظيفها لتحويلها إلى مصدر بديل موثوق ونظيف، يسهم في معالجة تحديات أمن الطاقة على المستوى الدولي، ويشكّل محركاً فاعلاً للتقدّم البيئي.

وأضاف أن توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مؤثرة في مساعي المجموعة لتغيير المفهوم التقليدي السائد للنفايات، بالتوازي مع توسّعها في مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة على نطاق عالمي.

وتعتبر هذا المنشأة أول مشروع استثماري رئيسي لمجموعة تدوير في أستراليا، بما يؤسس لقاعدة استراتيجية لها في السوق الجديد، ويرسخ حضورها وانتشارها فيه.

وستسهم المنشأة، في حال حصولها على الموافقات اللازمة، في دعم مستهدفات الاستدامة في أستراليا، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في القطاع الأخضر، باستحداث 400 شاغر وظيفي خلال مرحلة الإنشاء، و50 وظيفة ثابتة مع بدء العمليات التشغيلية، كما ستدعم أيضاً المشاريع وسلاسل التوريد المحلية، والاستثمار طويل الأمد في البنية التحتية الحيوية.