الإمارات وألمانيا تبحثان أولويات التعاون في الطاقة

استضافت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع العاشر للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى للشراكة الإماراتية – الألمانية في مجال الطاقة، وذلك في إطار التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالي الطاقة والمناخ، الذي انطلق بتوقيع اتفاقية الشراكة مطلع عام 2017.

وترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، بحضور المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.

وعقد الاجتماع على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي، بمشاركة رفيعة المستوى من الجانب الألماني، ضمت ستيفاني فون آهلفيلدت، المدير العام في وزارة الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ الاتحادية الألمانية، وألكسندر شونفيلدر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية من الجانبين.

وناقش الاجتماع أولويات التعاون ومجالات العمل المشتركة، التي سيتم التركيز عليها خلال عام 2026، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة، ويعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، مع التركيز على القضايا ذات الأولوية.

وأكد المهندس شريف العلماء أن الشراكة الإماراتية – الألمانية في مجال الطاقة تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون الدولي القائم على مواءمة الرؤى الاستراتيجية مع التنفيذ العملي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، ودعم جهود التحول في قطاع الطاقة لدى الجانبين.