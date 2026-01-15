«بافيجين» البريطانية تعرض أرضيات مولدة للطاقة

تستعرض شركة «بافيجين» (Pavegen) البريطانية، خلال فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، تكنولوجيا مبتكرة تولد الطاقة المتجددة من خطوات المشاة.

وقال بول برايس، المدير العالمي للتسويق والاتصالات في الشركة، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن شركته التي تتخذ من لندن مقراً لها طورت نظام «الأرضيات المولدة للطاقة» الذي يحول كل خطوة على البلاط إلى كهرباء، حيث يولد بين 2 و5 جول من الطاقة مع كل خطوة، مضيفاً أن الشركة أطلقت هذا العام أيضاً منتجاً هجيناً يجمع بين الطاقة الشمسية والطاقة الناتجة عن خطوات الأقدام، ما يعزز إنتاج الطاقة في المناطق ذات الحركة العالية مثل الأرصفة والمداخل والمراكز الرياضية والمعارض ووسائل النقل.

وأوضح أن النظام يسهم في توليد طاقة مصغرة «Micro Energy»، مشيراً إلى أن كل خطوة تولد طاقة محدودة لا تكفي لتشغيل منزل أو مبنى، لكنها مناسبة لتشغيل أجهزة منخفضة الطاقة مثل إضاءة «LED» أو شحن الهواتف المحمولة عبر منافذ «USB».