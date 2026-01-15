شركات صينية تعرض تقنيات متطورة للطاقة الشمسية

استعرضت شركات صينية متخصصة في مجال الطاقة الشمسية، أحدث حلولها وتقنياتها المبتكرة خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026»، مؤكدة دور الابتكار والتقنيات الذكية في تعزيز كفاءة أنظمة الطاقة الشمسية والفوتوفولطية وزيادة العائد على الاستثمار، ودعم التحول إلى الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وشاركت شركة «9Sun Solar» الصينية المتخصصة في تكنولوجيا تركيب الألواح الشمسية بعرض شامل لحلول تركيب الألواح الشمسية والفوتوفولطية لمختلف التطبيقات حول العالم، واشتملت منتجاتها على أنظمة تركيب أرضية وسقفية لمزارع الطاقة الشمسية ما يوفر حلولاً متكاملة للمشاريع الكبيرة والمتنوعة.

وقالت كارينا ليو، رئيسة التسويق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بشركة «Trina Solar» العاملة في مجال الطاقة الشمسية والفوتوفولطية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الشركة تعرض خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026» حلولًا متكاملة للطاقة، وليس مجرد ألواح شمسية.