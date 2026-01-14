مشروع مشترك بين «كيزاد» و«بيئة»

أعلنت مجموعة «كيزاد» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، و«بيئة» عن تأسيس مشروع مشترك ستمتلك فيه مجموعة «كيزاد» حصة الأغلبية بنسبة 51%، لتقديم خدمات متكاملة وصديقة للبيئة لإدارة النفايات، وذلك إلى المتعاملين في المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة كيزاد.

وستوفر هذه الشراكة حزمة خدمات شاملة بدءاً من جمع النفايات وتنظيف الطرق، وصولاً إلى معالجة وإعادة تدوير النفايات، بما يضمن تزويد المتعاملين بحلول موثوقة ومتوافقة مع معايير الاستدامة والبيئة التي تسهم في تعزيز مبادرات الاستدامة والاقتصاد الدائري.

وسيخدم المشروع المشترك الشركات العاملة في المناطق الصناعية واللوجستية التابعة لمجموعة كيزاد عبر منصة متكاملة لإدارة النفايات، كما سيدعم المشروع تطوير منشأة بيئية تعتمد نموذجاً دائرياً مستداماً لإدارة النفايات في منطقة كيزاد المعمورة، حيث ستكون مخصصة لمعالجة النفايات الصلبة والسائلة، واسترداد المواد لإعادة استخدامها ضمن سلاسل القيمة الصناعية.

وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: يضيف هذا المشروع المشترك قيمة كبيرة لمنظومة خدماتنا المتكاملة، ويأتي استجابةً لحاجة متعاملينا لتوظيف حلول فاعلة ومستدامة لإدارة النفايات.