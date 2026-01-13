50 ألف مشارك من 150 دولة في القمة العالمية لطاقة المستقبل اليوم بأبوظبي

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثامنة عشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي تنظمه مصدر، بمشاركة أكثر من 50,000 شخص من 150 دولة، وأكثر من 450 شركة عارضة، وحوالي 400 خبير ومتحدث.

وتعد القمة منصة عالمية رئيسية لمناقشة التحول في قطاع الطاقة، وعقد الشراكات، واستعراض أحدث الابتكارات والحلول المستدامة.

تشمل فعاليات القمة سبعة مسارات رئيسية، إضافة إلى منصات مبتكرة مثل «فيوز إيه آي» لعرض دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة أنظمة الطاقة، و«ذا غرين هاوس» لدعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا النظيفة، و«غرينبيس سينما» لعرض الفيلم الوثائقي الحائز على جوائز «المحيط مع ديفيد أتينبورو».

وتستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي جهودها في تقنيات تخزين الطاقة، بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة حتا الكهرومائية بالضخ، ومبادرات إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر، لدعم التحول الموثوق نحو الطاقة النظيفة على مدار الساعة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تطوير تقنيات تخزين الطاقة باعتبارها أولوية استراتيجية لدعم جهود التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ يسهم التوجه المتنامي نحو دمج مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما ألواح الطاقة الكهروضوئية التي توفر إمدادات متقطعة للطاقة، في زيادة الطلب على حلول التخزين عالية الكفاءة.

ويشكل التطور الحاصل في تكنولوجيا البطاريات، والتخزين الكهرومائي بالضخ، وغيرها من أنظمة التخزين على مستوى الشبكات، عنصراً أساسياً لدعم هذا التحول».

وأضاف معالي الطاير: «نعتزم خلال مشاركتنا في فعاليات القمة استعراض مشاريعنا الرائدة في مجال تخزين الطاقة، بما في ذلك المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يضم أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة وأكبر سعة تخزينية للطاقة الحرارية من نوعها في العالم، ما يتيح توليد الطاقة الشمسية على مدار الساعة.

كما سنسلط الضوء على المرحلة السابعة من المجمع، التي دخلت مرحلة طرح المناقصات، والتي ستجمع بين قدرة إنتاجية تبلغ 2,000 ميغاواط من أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاواط لمدة ست ساعات، إلى جانب مشروع محطة حتا للطاقة الكهرومائية بالضخ بقدرة 250 ميغاواط وسعة تخزين 1,500 ميغاواط ساعي، إضافة إلى مبادرتنا الرامية لإنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية».

وتستمر فعاليات الدورة حتى 15 يناير، لتسليط الضوء على الحلول القابلة للتطبيق وتعزيز الشراكات، ودفع مسار التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة بشكل أسرع.