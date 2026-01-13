«آيرينا»: الذكاء الاصطناعي والرقمنة ركيزتان أساسيتان لتحول أنظمة الطاقة العالمية

أكدت غوري سينغ، نائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أن الذكاء الاصطناعي والرقمنة أصبحا ركيزتين أساسيتين لتحول أنظمة الطاقة العالمية، مشددة على أن كليهما لا يمكن أن ينجح دون الآخر.

وقالت سينغ خلال الكلمة الافتتاحية لليوم الثاني والختامي من الدورة الـ16 للجمعية العامة للوكالة، وفي إطار الحوار الوزاري حول «دور الذكاء الاصطناعي في تسريع التحول العالمي للطاقة» إن الذكاء الاصطناعي يحسن التنبؤ بإنتاج الطاقة المتجددة، ويتيح التنبؤ بالطلب على الكهرباء، ويسهم في الصيانة التنبؤية، ويخفض الانقطاعات والتكاليف ويساعد الدول في الوقت نفسه على تحقيق قيمة أكبر من البنية التحتية الحالية وتحسين القدرة على تحمل التكاليف والتخطيط الذكي للاستثمارات المستقبلية.

وأضافت أن التحول في الطاقة سيخدم بدوره الاحتياجات المتنامية للذكاء الاصطناعي نفسه ويدفع التوسع العالمي لمراكز الذكاء الاصطناعي والحوسبة المعتمدة عليه، وأشارت إلى أن العالم يشهد تحولاً عميقاً في أنظمة الطاقة، مع إعادة تصميمها لتصبح أكثر مرونة وقدرة على دمج حصص أكبر من الطاقة المتجددة، في وقت يتقدم فيه الذكاء الاصطناعي بسرعة، مع إعادة تشكيل الاقتصادات والصناعات وأنظمة الطاقة نفسها.

وشددت على أن التحول نحو الطاقة المتجددة والكهرباء النظيفة على مدار الساعة يتطلب شبكات حديثة، ومحافظ طاقة متنوعة، وتخزيناً، وتصميم سوق مرناً، مؤكدة أن تناسق السياسات أصبح أمراً حاسماً لضمان نجاح هذه العملية.