«كي بي إم جي»: التكنولوجيا الناشئة أولوية للقطاعين العام والخاص في الإمارات

كشف تقرير لمجموعة كي بي إم جي عن تفاؤل مسؤولي القطاع العام، بما في ذلك في منطقة الشرق الأوسط، بنمو قيمة استثماراتهم في التحول الرقمي، رغم التحديات المتعلقة باستقطاب المواهب، والتنظيم، وبناء الثقة.

وكشف التقرير أن 85% من المسؤولين التنفيذيين في القطاع العام يفضلون الاستثمار في التقنيات الناشئة على حساب الأنظمة القديمة، مما يعكس تطوراً ملحوظاً في برامج التكنولوجيا الحكومية.

وأشار التقرير إلى أن التكنولوجيا الناشئة تعد أولوية رئيسية للقطاعين العام والخاص في الإمارات، لافتاً إلى أن القطاع العام يسجل تقدماً طفيفاً على القطاع الخاص في مجالات مثل الخدمات الرقمية الشاملة (XaaS)، والأمن السيبراني، وتقنيات الويب 3.0، واستراتيجيات البيانات والتحليلات.

وذكر التقرير أن الاستثمارات الاستراتيجية للقطاع العام الإماراتي تؤسس معايير جديدة للابتكار، لا سيما من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع الحوسبة السحابية. وقد أعلنت أبوظبي مؤخراً عن تخصيص 13 مليار درهم لتعزيز الابتكار واعتماد التكنولوجيا، ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 – 2027.

من جهة أخرى، أطلقت دبي خطتها السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي، لتضيف 100 مليار درهم سنوياً إلى اقتصاد الإمارة، وتعزز الإنتاجية بنسبة 50%. ,

وفقاً لتقرير كي بي إم جي، يركز قادة المؤسسات والشركات في المنطقة على فهم تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإنتاجية، وتحديد المجالات التي يمكن فيها إعادة توجيه القدرات البشرية نحو مهام ذات قيمة مضافة أعلى، وتحليل تأثير الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة والخاصة.