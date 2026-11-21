من خلال منصة التجارب والابتكارات، يقدم أسبوع دبي للمستقبل 2026 برنامجاً متعدد التخصصات تحت عنوان ما الذي يجعلنا بشراً؟، وضمن فعالية نجوم: ملتقى العلوم والتكنولوجيا والأبحاث والفن STARS في منصة الفعاليات الجانبية تتوفر تجارب ومعروضات مقترحة ضمن المختبر المفتوح في مختبر المدينة الذكية القابلة للاستشعار Senseable City Lab التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ويتيح الحدث للزوار تجربة التقنيات الناشئة بشكل مباشر، من تذوق طعام مزروع بدون تربة إلى الخضوع لفحص صحي بالذكاء الاصطناعي في 60 ثانية، مما يجعل المدينة القابلة للعيش المستقبلية ملموسة وقابلة للإدراك.

وتشارك أيضاً مبادرات ومشروعات بحثية متخصصة باستشراف مستقبل المدن وجودة الحياة الحضرية، بما في ذلك تجارب وتطبيقات يقدمها مختبر المدينة القابلة للاستشعار MIT Senseable City Lab التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وتتناول هذه المشروعات قضايا مرتبطة بالمناخ الحضري والحرارة والتنقل والمساحات الخضراء وأثرها على الحياة اليومية للسكان، من خلال نماذج بصرية وتفاعلية تساعد على فهم التحديات التي تواجه المدن خلال العقود المقبلة.

ومن هنا تأتي أهمية المشاريع التي تدرس العلاقة بين البشر والحرارة والبيئة الحضرية بدقة أكبر، مثلThe Heat We Walk في أسبوع دبي للمستقبل، والتي لا تحاول فقط قياس درجات الحرارة في المدينة، بل تدرس كيف يختبرها الناس فعلياً أثناء تنقلهم. هذا فرق مهم بين مدينة تُقاس بمؤشرات تقنية، ومدينة تُقاس بالتجربة الإنسانية.

ولكن كيف نعرف المدينة المستقبلية وبما نصفها، في معظم التصورات الشعبية لمدن المستقبل، تظهر الأبراج الذكية، والسيارات ذاتية القيادة، والأنظمة الآلية التي تدير كل شيء من إشارات المرور إلى استهلاك الطاقة.

تبدو مدينة المستقبل في هذه الصورة كشبكة عملاقة من أجهزة الاستشعار والبيانات والخوارزميات.

لكن داخل المختبرات المتخصصة في استشراف المدن، لم يعد السؤال الرئيس يتعلق بكمية التقنية التي يمكن إضافتها إلى المدينة، بل بسؤال أبسط وأكثر أهمية، كيف نجعل المدينة مكاناً أفضل للعيش؟ فالمدينة الناجحة ليست التي تعمل بأكبر عدد من الخوارزميات، والمدينة الأكثر تقدماً في المستقبل قد لا تكون التي تحتوي أكبر عدد من الشاشات وأجهزة الاستشعار، بل التي تصبح فيها التقنية غير مرئية تقريباً لأنها تعمل في انسجام تام مع احتياجات الإنسان.

لهذا يشهد العالم تحولاً ملحوظاً في النقاشات حول التخطيط الحضري. بعد سنوات من الانبهار بمفهوم المدينة الذكية، بدأ التركيز ينتقل إلى مفهوم آخر أكثر إنسانية، المدينة القابلة للعيش.

في قلب هذا التحول تظهر أسئلة ترتبط مباشرة بتجربة الإنسان اليومية، كيف يتعامل الناس مع الحرارة؟ كيف يتنقلون؟ كيف يستخدمون الفضاءات العامة؟ وكيف تؤثر البيئة العمرانية على صحتهم النفسية والجسدية؟ فالتحدي الأكبر في عصر التسارع ليس اكتساب تقنيات جديدة فحسب، بل الحفاظ على القدرة على التكيف مع عالم يعيد تشكيل نفسه باستمرار، لذا فإن المدن التي تنجح في المستقبل هي التي تبني مرونة اجتماعية ومؤسسية تسمح لها بالاستجابة للتغيير قبل أن يفرض نفسه عليها، والتي تضع الإنسان في مركز قراراتها التصميمية.

ربما يكون أحد أكثر التحديات حضوراً في المدن الكبرى خلال العقود المقبلة هو الحرارة الحضرية.

مع تسارع النمو العمراني وتغير المناخ، تواجه المدن حول العالم ضغوطاً متزايدة للحفاظ على جودة الحياة في البيئات الحضرية.

لهذا لم تعد الحرارة قضية بيئية فقط، بل قضية اقتصادية وصحية واجتماعية، فالحرارة تؤثر على أنماط الحركة اليومية، واستهلاك الطاقة، والإنتاجية، والصحة العامة، وحتى على طبيعة العلاقات الاجتماعية داخل المدينة.