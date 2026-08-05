17 % زيادة في استخدام «هب ريح» لاعتماد تصاميم الطاقة الشمسية

سعيد الطاير: توظيف أحدث التقنيات الرقمية لدعم المقاولين والاستشاريين والشركاء

سجلت منصة «هب ريح» الذكية، التي طورتها هيئة كهرباء ومياه دبي للتقييم الذاتي لتصاميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، نمواً في الاستخدام بنسبة 17 % خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على تنامي الاعتماد على الحلول الرقمية لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.

وأسهمت المنصة في تسريع إجراءات اعتماد تصاميم مشاريع مبادرة «شمس دبي» عبر خفض زمن التقييم، ورفع نسبة مطابقة التصاميم المقدمة من الاستشاريين والمقاولين لمعايير جودة الطاقة إلى 100 %، ما عزز كفاءة وجودة التصاميم منذ مرحلة تقديم الطلبات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن الهيئة تواصل توظيف أحدث التقنيات الرقمية لدعم المقاولين والاستشاريين وشركائها الاستراتيجيين، بما يعزز التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم في تحقيق الحياد الكربوني.

وأضاف أن «هب ريح» تمكن الاستشاريين والمقاولين من التحقق المسبق من جودة التصاميم وتسريع إجراءات اعتمادها وفق أعلى المعايير الفنية، مؤكداً أن حصولها على تصنيف سبع نجوم في «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات» يعكس ريادة الهيئة في تطوير حلول رقمية مبتكرة تدعم مشاريع الطاقة الشمسية.

عبدالله الأغبري

من جانبه، أوضح المهندس عبدالله الأغبري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه (بالإنابة)، أن المنصة تتيح التحقق المسبق من توافق التصاميم مع معايير جودة الطاقة الكهربائية، ولا سيما ما يتعلق بانبعاثات التوافقيات الكهربائية (Harmonics)، بما يسهم في رفع موثوقية وكفاءة الأنظمة الكهربائية، وتحسين أداء المعدات وإطالة عمرها التشغيلي، بما يحقق قيمة مضافة للهيئة ومتعامليها.

وأشار إلى أن الهيئة ربطت «هب ريح» بخدمة «الحصول على تصريح وتوصيل الطاقة الشمسية»، ما يتيح للاستشاريين والمقاولين استكمال تقييم الانبعاثات التوافقية وتقديم طلب اعتماد التصميم في خطوة واحدة.