«ديوا» و«تاكسي دبي» تدشنان أول محطة للشواحن فائقة السرعة

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاقية تشغيل محطة شحن فائقة السرعة تتيح شحن 24 مركبة كهربائية في وقتٍ واحد خلال نحو 35 دقيقة، ما يسهم في تقليل وقت التوقف عن الخدمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم تشغيل خدمات النقل الكهربائي على مستوى الإمارة.
وانطلاقاً من أهداف استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، نواصل تطوير بنية تحتية متقدمة لشحن المركبات الكهربائية توفر تجربة شحن سلسة وموثوقة، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء بما يواكب النمو المتسارع في تبنّي المركبات الكهربائية في الإمارة ويرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الاستدامة والابتكار».
ونثمّن توجهات شركة (تاكسي دبي) نحو توسيع أسطولها من المركبات الكهربائية، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية لقطاع النقل».
ويسرنا أن نشهد ثمرة شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي وقعناها خلال معرض (ويتيكس) 2025، بما يدعم ركيزة الاستدامة لدى الشركة ويرسخ التزامنا بدفع عجلة الابتكار في قطاع التنقل.
ويعكس هذا التعاون طموحنا المشترك لتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم رؤية دبي نحو مستقبل تنقل ذكي وصديق للبيئة، مع تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمجتمعنا وأصحاب المصلحة ومنظومة التنقل على أوسع نطاق».
ويأتي هذا التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي ليجسد محطة مهمة في مسيرة شركة تاكسي دبي، إذ نعمل معاً على تسريع وتيرة التحول نحو المركبات الكهربائية، وبناء البنية التحتية اللازمة لدعم هذه الرؤية».
ومع توسيع هذه الشبكة، ستزداد قدرتنا على تعزيز كفاءة الأسطول، وزيادة جاهزية المركبات، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل موثوقة وخالية من الانبعاثات، بما ينسجم مع التزامنا بدعم طموحات دبي وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا والمجتمع ككل».