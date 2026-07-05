«الشراع» يوفر 46 نقطة شحن كهربائية دعماً للتنقل الأخضر

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن توفير 46 نقطة شحن للمركبات الكهربائية في مواقف مبنى «الشراع»، مقرها الرئيسي الجديد، وذلك ضمن مبادرة «الشاحن الأخضر». وتضم هذه النقاط 40 نقطة شحن بالتيار المتردد مخصصة لموظفي الهيئة، بالإضافة إلى 6 نقاط للشحن بالتيار المستمر مخصصة للزوار الرسميين.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «حرصنا على أن يجسد مبنى «الشراع» أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة، ليس فقط بصفته مبنى إيجابي الطاقة ينتج من الطاقة النظيفة أكثر مما يستهلك ويوفر بيئة عمل ذكية ومستدامة تضع الإنسان في مركز الاهتمام، بل أيضاً من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تدعم التنقل الأخضر، بما في ذلك نقاط شحن المركبات الكهربائية التي تشجع الموظفين والزوار على تبني خيارات نقل صديقة للبيئة».

وأضاف معالي الطاير: «في إطار رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل تعزيز ريادة دبي في مجال التنقل المستدام، وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.

كما نسهم في دعم جهود الإمارة الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل وتحسين جودة الهواء وتعزيز جودة الحياة، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن المستدامة».