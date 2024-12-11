الإمارات تؤكد الالتزام بالعمل مع مصدّري الغاز لضمان استقرار أسواق الطاقة

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري السادس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز «GECF» الذي انعقد في طهران برئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وترأس وفد الدولة في الاجتماع سيف الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نيابة عن معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية. وأكد الزعابي في كلمته أهمية تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء في مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي يقدمها قطاع الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن الإمارات ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة لضمان استدامة واستقرار سوق الطاقة العالمي.

وأشار إلى أن الإمارات تعتبر الغاز الطبيعي أحد أفضل الحلول التي تحقق توازناً مستداماً بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة؛ إذ يلعب دوراً محورياً في دعم التحول العالمي نحو طاقة نظيفة ومستدامة، مؤكداً أن الإمارات ستواصل العمل على تحقيق التنويع في مصادر الطاقة، والاستثمار في التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة الإنتاج وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن الإمارات ترى أن المناقشات، سواء فيما يتعلق بتطورات السوق قصيرة الأجل أو التوقعات المستقبلية حتى 2050، ستسهم بشكل كبير في صياغة سياسات تدعم استقرار السوق وتلبّي الطلب المتزايد على الطاقة.

والمنتدى يضم 12 عضواً رئيساً، هم الإمارات، وقطر، ومصر، والجزائر، وليبيا، وروسيا، وإيران، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا، وهناك 8 دول بصفة مراقب وهي العراق، وأنغولا، وأذربيجان، وماليزيا، وموريتانيا، وموزمبيق، وبيرو، والسنغال.

ويستحوذ الأعضاء على 70% من احتياطيات الغاز عالميا و40 % من الإنتاج و47 % من صادرات الغاز عبر الأنابيب و51% من صادرات الغاز المسال.