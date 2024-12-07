«روسنفت» تبحث حلول الطاقة الخضراء في «منتدى فيرونا» برأس الخيمة

استعرضت شركة «روسنفت للنفط» خلال مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة عشرة من منتدى فيرونا الاقتصادي الأوراسي في رأس الخيمة، الذي يعقد لأول مرة في الشرق الأوسط، تقريراً يركز على حلول الطاقة الخضراء والتوقعات بزيادة الطلب على الوقود الأحفوري.

وخلال كلمته في المنتدى، أشار إيغور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت للنفط، إلى أن نظام الطاقة الحديث يعتمد بالكامل على الوقود الأحفوري، الذي يمثل حالياً أكثر من 80% من إجمالي الطاقة الأولية المستهلكة في جميع أنحاء العالم، وأن النفط والغاز والفحم لا غنى عنها في حياة الإنسان والمجتمع الحديث، كما أن الوقود الأحفوري قابل للنقل بسهولة، على سبيل المثال، كمية الطاقة التي يمكن نقلها لمسافة 1000 ميل مقابل أقل من دولار واحد.

وقال إيغور سيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت للنفط: «لقد أكد الخبراء في الجامعات الرائدة أن الوقود الأحفوري يتمتع بتدفق عالي الكثافة من الطاقة، وأن الديزل يتفوق على الهيدروجين بنحو 30 مرة، والغاز يتفوق على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بنحو 270 مرة، وسيشهد الطلب على الوقود الأحفوري زيادة كبيرة».