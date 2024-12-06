«دبي المالي العالمي» يستهدف الوصول للحياد المناخي بحلول 2045

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن تحديثات عدة خلال النسخة الثانية من منتدى الاستدامة المستقبلية 2024، بما يعزز مكانته كمركز رائد للتمويل المستدام في المنطقة.

وبناءً على مخرجات مؤتمر الأطراف COP29، وإرث مؤتمر الأطراف COP28 في «اتفاق الإمارات» التاريخي للعمل المناخي، والذي استضافته الدولة العام الماضي، كشف مركز دبي المالي العالمي عن استراتيجيته لخفض الكربون، مؤكداً التزامه بأن يكون مركزاً رائداً في مجال الاستدامة في المنطقة. وسيلعب المركز دوراً حيوياً في المساهمة في تفعيل مبادرة استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 من خلال الالتزام بتحقيق مستهدفاته للحياد المناخي بحلول عام 2045.

ويستهدف المركز من خلال استراتيجيته لخفض الكربون، تقليل الانبعاثات في المجالات التي يسيطر عليها بشكل مباشر فيما يتعلق بعملياته وأنشطته الإنشائية وسلاسل التوريد، مما يشكل مثالاً يحتذى به من قبل المراكز المالية في جميع أنحاء العالم. حيث تهدف استراتيجية مركز دبي المالي العالمي إلى تحقيق الحياد المناخي الحقيقي، دون تعويض أو تداول انبعاثات الكربون.

وكان المنتدى أيضاً بمثابة منصة لإطلاق تقرير مركز دبي المالي العالمي الأول للتقدم في مجال الاستدامة بعنوان «بناء مستقبل مستدام: مسار مركز دبي المالي العالمي نحو التأثير»، والذي يشرح فيه الإنجازات التي تمت في هذا الشأن وخارطة الطريق نحو تحقيق الاستدامة.

كما استضاف المنتدى كأس العالم للتكنولوجيا المناخية، وهي مسابقة نظمتها شركة «تريسكون» وبدعم من شركة «إجنايت»، والتي تعد دعوة للعمل من أجل رواد الأعمال والمبتكرين وأصحاب الرؤى من مختلف أنحاء العالم. وقد تم دعوة المشاركين لتقديم أفكارهم وحلولهم للتحديات البيئية الملحة في عصرنا. وشمل المتأهلون للنهائيات «أكلو» و«بينونة لتكنولوجيا توليد المياه» و«جرين ورمس» و«ما هوا»، و«ذا سوربلس»، و«زيرو».

شكل مؤتمر الأطراف COP29 نقطة وسطى في «الرئاسة الثلاثية لمؤتمر الأطراف»، وهو جهد تعاوني بين دولة الإمارات العربية المتحدة (التي استضافت مؤتمر الأطراف COP28) والبرازيل (التي تستضيف مؤتمر الأطراف COP30 في عام 2025) والذي يهدف إلى تسريع التقدم نحو هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية وإبقائها عند 1.5 درجة مئوية. ويأتي منتدى الاستدامة المستقبلية وإعلاناته في مركز دبي المالي العالمي في خضم أهداف ونتائج جديدة من مؤتمر الأطراف COP29، والتي من شأنها أن تعزز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في التخفيف من المخاطر المناخية.

منصة مهمة

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يعد منتدى الاستدامة المستقبلية منصة مهمة لتمكين فرص التعاون العالمي وتبادل المعارف وإيجاد حلول عملية للتصدي للتغير المناخي وتداعياته ودفع عجلة التنمية المستدامة. وفي ضوء نتائج مؤتمر الأطراف COP29، يسعدنا أن نعلن عن «استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لخفض الكربون»، حيث نرسي من خلالها معايير جديدة في الريادة البيئية، ونواصل مسيرة الصدارة لتعزيز مكانة دبي المدينة المالية المستدامة الرائدة في المنطقة. واليوم، نرسي معياراً جديداً لخفض الكربون داخل المراكز المالية العالمية، إذ نهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045، أي قبل خمس سنوات من الموعد المحدد لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات من أجل الوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050».

وأظهرت أرقام من جداول بلومبرغ لأسواق رأس المال أن الإصدارات السنوية الخضراء الاجتماعية والمستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023 بلغت رقماً قياسياً جديداً قدره 24 مليار دولار، بقيادة الإمارات والسعودية. وتقود دولة الإمارات إصدار السندات الخضراء الإقليمية، حيث وصلت مؤخراً إلى 10.7 مليارات دولار، بزيادة بلغت 170 % وتستحوذ على ما يقرب من 45 % من إجمالي إصدارات السندات الإقليمية.

وباعتبار الإمارات رائدة في مجال العمل المناخي العالمي، فقد عززت دورها في قيادة الجهود الرامية إلى حشد التمويل المناخي من خلال العديد من المبادرات العالمية. وتعزز هذه الجهود أجندة المناخ العالمية، والتعاون الدولي في مجال الاستدامة البيئية، وتدعم التحول الأخضر. كما يعمل مركز دبي المالي العالمي على تعزيز مكانته كمركز إقليمي وعالمي للتمويل المستدام والابتكار والقيادة، وذلك عبر مواصلة التقدم في هذا الإطار من خلال البناء على الحوارات التي بدأت خلال مؤتمر الأطراف COP28 والتي تم تعزيزها من خلال مؤتمر الأطراف COP29.

وجمع المنتدى 3,000 من قادة القطاع والمسؤولين الحكوميين وخبراء الاستدامة من كافة أنحاء العالم لاستكشاف حلول مبتكرة لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي، وتعزيز التمويل المستدام، وحفز الابتكار القائم على الاستدامة، كما استضاف أكثر من 500 مستثمر عالمي وأكثر من 100 متحدث.