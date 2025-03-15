اختبار "حافلة المستقبل" ذاتية القيادة في برشلونة

تمكن ركاب في وسط مدينة برشلونة الإسبانية من ركوب الحافلة مجانا هذا الأسبوع، وذلك خلال اختبارات "حافلة المستقبل" ذاتية القيادة.

وتختبر شركة "رينو" حافلة صغيرة جديدة بدون سائق في برشلونة هذا الأسبوع؛ حيث تسير المركبة ذاتية القيادة على مسار دائري بطول 2ر2 كم مع أربع محطات في وسط المدينة.

وتعاونت شركة صناعة السيارات الفرنسية مع شركة "وي رايد" المتخصصة في صناعة المركبات ذاتية القيادة لصنع النموذج الأولي للحافلة، الذي كشفت عنه الشركة خلال بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، وباشرت اختبارها حاليا على طريق مفتوح في برشلونة.

كما تعتزم الشركة اختبار الحافلة في بلدة فالانس في فرنسا وفي مطار زيوريخ السويسري.