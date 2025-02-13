شركة طيران تدرس تصميم مقاعد ذات طابقين وتثير جدلاً واسعاً

أعلنت شركة "Chaise Longue" الناشئة في مجال الطيران، والتي تقف وراء تصميم المقاعد المزدوجة المثيرة للجدل، أنها تتعاون مع شركة "إيرباص" العملاقة لاستكشاف مفاهيم مبكرة لتطوير مقاعد ذات طابقين، يُعد هذا التعاون خطوة كبيرة نحو تحويل هذا التصميم من مجرد فكرة طلابية إلى واقع عملي في عالم الطيران.

وأكد أليخاندرو نونيز فيسينتي، المصمم والرئيس التنفيذي لشركة "Chaise Longue"، لشبكة "CNN Travel" أن شركة إيرباص ترى "الإمكانات الحقيقية" لهذا النوع من المقاعد.

من جانبه، أشار ممثل إيرباص إلى أن الشركة تدرس مع "Chaise Longue" حلولًا مبتكرة للمقاعد ذات الطابقين، لكنها تفضل عدم الإدلاء بمزيد من التعليقات في هذه المرحلة المبكرة.

تصميم مبتكر

يعتمد تصميم "Chaise Longue" على إزالة الجزء العلوي من المقصورة لإنشاء طابقين من المقاعد داخل الطائرة. سيتمكن الركاب من اختيار الجلوس في الطابق العلوي أو السفلي، حيث يوفر الطابق السفلي مساحة أكبر لتمديد الأرجل، بينما يتميز الطابق العلوي بزوايا استلقاء أفضل مقارنة بالمقاعد الاقتصادية التقليدية.

بدأ نونيز فيسينتي بتطوير هذا التصميم لمقصورة الدرجة الاقتصادية، ثم قدم لاحقًا نسخة لدرجة رجال الأعمال والدرجة الأولى.

وقد اختبرت "CNN Travel" النماذج الأولية لهذه التصميمات، ولاحظت أن الطابق السفلي قد يسبب شعورًا بالاختناق لبعض الركاب، لكن المساحة الإضافية للأرجل قد تعوض عن ذلك.

لم يكشف نونيز فيسينتي عن تفاصيل محددة حول التعاون مع إيرباص، بما في ذلك نوع المقصورة التي سيتم استهدافها أو مدى اختلاف التصميمات الجديدة عن السابقة، غير أنه أكد أن الهدف الأساسي يبقى تحسين استخدام المساحة داخل الطائرة لصالح الركاب وشركات الطيران على حد سواء.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

أثار تصميم المقاعد ذات الطابقين تفاعلات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل البعض عن إمكانية تحقيقه، بينما اعتبره آخرون محاولة لحشر المزيد من الركاب في المقصورة، فيما يؤكد نونيز فيسينتي أن التصميم ليس بديلًا كاملًا للمقاعد التقليدية، بل يمكن دمجه معها في صفوف متجاورة داخل الطائرة.

كما أشار إلى أن الفكرة يمكن أن توفر لشركات الطيران مصدرًا جديدًا للإيرادات من خلال زيادة عدد المقاعد أو تحسين تجربة الركاب، ورغم الانتقادات، يؤمن نونيز فيسينتي أن الاهتمام المستمر من قبل صناعة الطيران يدل على إمكانية نجاح التصميم.

مستقبل التصميم

لا يزال هناك طريق طويل قبل أن تصبح المقاعد ذات الطابقين حقيقة على متن الطائرات، لكن نونيز فيسينتي متفائل بفضل الدعم الذي تقدمه إيرباص، ويؤكد أن هذا الهدف قابل للتحقيق، ويمكن أن يحسن بشكل كبير من تجربة السفر الجوي للركاب في المستقبل.