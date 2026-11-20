

اختتم معالي سعيد محمد الطاير رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، مشاركته في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) المنعقدة في أنطاليا بتركيا، بسلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة «بناء القدرة على الصمود المناخي للمناطق الحضرية الفقيرة»، في خطوات متكاملة تؤكد التزام المنظمة بترجمة الطموح المناخي العالمي إلى إجراءات قابلة للتمويل وشاملة، من خلال تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات المؤسسية، وتقديم الدعم الموجه للدول النامية، بما يعكس دور المنظمة في تحويل التعهدات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ويترأس معالي سعيد محمد الطاير، وفداً رفيع المستوى من المنظمة، يضم المهندس وليد بن سلمان نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وأعضاء مجلس الإدارة كل من أحمد بطي المحيربي، وحسين سلطان لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، وعبد الكريم أحمد المازمي الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل، والمهندس مروان بن حيدر، وعبد الرحيم سلطان المدير العام للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وأحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي«إمباور»، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف.

وفي كلمته الافتتاحية خلال توقيع مذكرة التفاهم، أعرب معالي سعيد محمد الطاير عن تقديره لحكومة كينيا، ولجميع شركاء المبادرة على قيادتهم الحثيثة، ودورهم الريادي في دفعها إلى الأمام.



وأكد معالي الطاير على أن المدن تواجه ضغوطاً متصاعدة، نتيجة موجات الحرارة الشديدة والفيضانات وشحّ المياه، وأن تبعات ذلك تقع بصورة غير متكافئة على المجتمعات الأكثر هشاشة، وفي مقدمها سكان المستوطنات العشوائية.

وأوضح أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تدعم هذه المبادرة التي انطلقت خلال قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي عام 2019، بهدف حماية الفئات الأكثر هشاشة في المدن والمستوطنات العشوائية من آثار التغير المناخي.

وقال معاليه إن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مستعدة، عبر منصتها العالمية، لتسخير خبراتها في خدمة هذا الهدف، من خلال تيسير تبادل المعرفة، وتعزيز التعاون التقني، وربط الأولويات الوطنية بشركاء التمويل والمستثمرين المحتملين.

وأضاف: «هدفنا المشترك أن نحوّل هذه الأولويات إلى مشاريع جاهزة للاستثمار، تسهم في تحسين حياة الناس».

ووقعت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومبادرة «بناء القدرة على الصمود المناخي للمناطق الحضرية الفقيرة»، مذكرة تفاهم خلال فعالية ضمن مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا بتركيا، في خطوة مهمة نحو تحويل سياسات المناخ إلى عمل ملموس.