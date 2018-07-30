توماس كوك توقف رحلاتها لمناطق عروض الحيتان

المصدر: د ب أ

قالت مجموعة توماس كوك البريطانية الرائدة في مجال السياحة العالمية اليوم الأحد إنها ستوقف بيع تذاكر سفر إلى مناطق جذب تضع حيتان الأوركا أو الحيتان القاتلة في الأسر، بعدما شنت منظمات حماية الحيوان حملة ضد الشركات المشغلة للحدائق المائية الترفيهية مثل "سي وورلد انترتينمنت".

ووفقا لوكالة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، قالت المجموعة السياحية في مدونة على موقعها الالكتروني اليوم الأحد، إن القرار سيؤدي إلى وقف بيع تذاكر سفر إلى موقعين سياحيين بهما عروض للحيوانات خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

كانت المجموعة قد خفضت في السابق قائمة رحلاتها إلى مقاصد ذات عروض حيوانية من 49 إلى 20 مقصدا.

وتطرح توماس كوك حاليا التذاكر إلى عالم بحار أورلاندو (سى وورلد أورلاندو) ولورو باركيو على جزيرة تينيريفي الإسبانية، وكل منهما يستضيفان عروضا للحيتان القاتلة وقوبلا بانتقادات من جماعات حماية الحيوان.

وقال "سي وورلد" في العام 2016 إنه سينهي كل أعمال تكاثر وتربية الحيتان القاتلة على أن يتم إيقاف وضع الحيوانات في الأسر.

وأشادت منظمة "بيتا يو كيه" لحماية الحيوان في مدونة اليوم الأحد بإعلان توماس كوك، داعية شركات السفر الأخرى لاتخاذ خطوات مشابهة.

كان سهم "سي وورلد" قد هوى بنسبة 38 بالمئة في العام 2014 بعد صدور فيلم "الأسماك السوداء"، وهو فيلم وثائقي ينتقد فيه رعايتها للحيتان الموضوعة في الأسر. وتسافر الحيتان على طول الساحل الغربي للولايات المتحدة لمسافة 75 ميلا أو 120 كيلومترا في اليوم وفقا لمركز أبحاث الحيتان الأمريكي، وهو منظمة غير حكومية.