تواجه امرأتان في اليونان اتهامات بالتبني غير القانوني، والإتجار بطفل حديث الولادة، بعدما كشفت تحقيقات الشرطة عن واقعة يُشتبه في أنها تضمنت بيع أم لطفلها بعد ولادته بأسابيع، مقابل مبلغ مالي، استخدمته لاحقاً لشراء سيارة، وفقاً لما أوردته صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، الخميس.

وبحسب التحقيقات يُشتبه في أن امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً باعت طفلها المولود حديثاً، مطلع العام الجاري، إلى امرأة أخرى تبلغ 32 عاماً، تنحدر من منطقة أسبروبيرغوس الواقعة غرب العاصمة أثينا، مقابل 3500 يورو.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية «إي آر تي»، نقلاً عن شرطة شبه جزيرة بيلوبونيز في غرب البلاد، أن المبلغ الذي حصلت عليه الأم المشتبه بها استُخدم في شراء سيارة، في حين تواصل السلطات التحقيق في ملابسات انتقال الطفل إلى المرأة الأخرى، والظروف التي جرت فيها العملية.

وُلد الطفل في يناير 2026 بمدينة باترا، شمال غربي شبه جزيرة بيلوبونيز، قبل أن تكشف التحقيقات عن شبهة بيعه بصورة غير قانونية، ويتلقى الطفل حالياً الرعاية المؤقتة داخل أحد المستشفيات بمدينة بيرغوس جنوب المنطقة، إلى حين استكمال الإجراءات المتعلقة بوضعه القانوني، وتحديد ترتيبات رعايته.

وأفادت التقارير بأن المرأتين تواجهان اتهامات بارتكاب جنحة على خلفية الواقعة، فيما تواصل الشرطة متابعة القضية، للوقوف على تفاصيلها، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل منهما.

وتسلط القضية الضوء على المخاطر المرتبطة بعمليات نقل الأطفال خارج الأطر القانونية المنظمة للتبني والرعاية، إذ تشترط القوانين إجراءات رسمية، ورقابة قضائية واجتماعية، لضمان حماية حقوق الطفل، والتحقق من سلامة القرارات المتعلقة بمستقبله.