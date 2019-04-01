7000 مستفيد من مبادرات المشاريع الناشئة

المصدر: Ⅶ دبي ــ بشار باغ

قالت غرفة تجارة وصناعة دبي إن إجمالي المستفيدين من مبادراتها لدعم المشاريع الناشئة وصل إلى 7000 رائد أعمال من مختلف الجنسيات، وترسخ هذه الجهود مكانة دبي كحاضنة عالمية مثالية للمشاريع الناشئة المبتكرة وتحفيز تحولها إلى شركات مليارية.

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن الغرفة نجحت خلال الفترة الماضية باستقطاب شركات ناشئة تتمتع بآفاق واعدة من دول متنوعة شملت أذربيجان والبرتغال ولبنان ورومانيا لإطلاق مشاريعها في دبي وذلك بعد مشاركتها في برامج الغرفة المتنوعة خلال 2018، وتنوعت مجالات هذه المشاريع لتشمل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتقنية المالية.

وأشار بوعميم إلى أن 31% من المواطنين المشاركين في برامج دعم ريادة الأعمال التي نظمتها الغرفة خلال العام الماضي قد أطلقوا مشاريع تجارية، لافتاً إلى أن قاعدة مبادرة «دبي للمشاريع الناشئة» أكثر من 2400 رائد أعمال، حيث تسجل القاعدة نمواً شهرياً في عدد الأعضاء يبلع نسبته 25% مما يعكس الإقبال المتزايد على الانضمام إلى منصة الغرفة المتنوعة والاستفادة من مزاياها.

وأكد أن دبي مؤهلة لتكون عاصمة إقليمية وعالمية للمشاريع الناشئة وذلك نتيجة تمتعها بعوامل محفزة وداعمة متعددة أهمها الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة التي حددت قطاعات مستقبلية تهم الشباب وتصنع المستقبل، وتوفر الفرص الاستثمارية المتنوعة للنمو والتطور، وتنوع بيئة الأعمال وقدرتها على استقطاب كل الجنسيات والثقافات.

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