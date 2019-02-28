4 مليارات درهم استثمارات «اتصالات» في الشبكات 2019

المصدر: دبي- البيان

خصصت مجموعة «اتصالات» نحو 4 مليارات درهم ضمن ميزانيتها لعام 2019 للاستثمارات الشبكية في قطاع الهاتف المتحرك وشبكة الألياف الضوئية والتحول الرقمي.

وقال المهندس صالح العبدولي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: إن ضخ هذه الاستثمارات يمكّن الشركة من تعزيز صدارتها للمشهد التكنولوجي محلياً وإقليمياً، موضحاً أن «اتصالات» بصدد نشر 1000 محطة تغطية لشبكات الجيل الخامس في الإمارات العام الحالي لتقديم التغطية اللازمة للهواتف المتحركة.

وأوضح العبدولي في حوار خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة في برشلونة، أن الشركة تعتزم إطلاق أول شبكة لاسلكية تجارية للجيل الخامس بنظام (c-band) في الإمارات، كما تعمل على إثراء كافة المجتمعات التي تخدمها، مع التركيز على مواصلة الاستثمار في الخدمات الذكية والتقنيات المستقبلية المبتكرة، موضحاً أن «اتصالات» أقوى علامة تجارية خدمية في المنطقة للعام الثاني على التوالي، فيما تتجاوز قيمة محفظة العلامة التجارية للمجموعة 10 مليارات دولار.

وأضاف، إن «اتصالات» تتمتع بحضور قوي في 15 دولة على امتداد الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وتقدم خدماتها الرائدة والمبتكرة لأكثر من 141 مليون مشترك.

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