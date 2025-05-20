30 ألف مشارك في «سيملس 2025» بدبي

تنطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات معرض ومؤتمر «سيملس الشرق الأوسط 2025»، الذي يعد بمثابة منصة رئيسية للابتكار في مجالات الاقتصاد الرقمي والمدفوعات والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، ويستمر حتى 22 مايو الجاري بمشاركة أكثر من 30 ألف متخصص من 100 دولة و750 شركة عارضة و800 متحدث من كبار الخبراء الدوليين.

ويضم برنامج المؤتمر أكثر من 200 جلسة نقاشية و70 ورشة عمل متخصصة، تتناول أحدث الاتجاهات بمجالات الهوية الرقمية، والخدمات المصرفية المبتكرة، والتقنيات المالية، والتجارة عبر الحدود، ما يوفر للمشاركين منصة تفاعلية لتبادل المعرفة واستعراض الحلول الرقمية الحديثة.

ويشهد الحدث إعلان الفائزين بجائزة الاقتصاد الرقمي العربية بدورتها الثانية، لتكريم الجهات والأفراد الرائدين بتطوير حلول ذكية ومشاريع رقمية مؤثرة في المجتمعات العربية، كما سيتم الإعلان عن شراكات أبرزها اتفاقيات تعاون بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والصين.