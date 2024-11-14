«جيرسي فاينانس» تنظم مؤتمرها السنوي في دبي

نظمت «جيرسي فاينانس» مؤتمرها السنوي في دبي مؤخراً، تحت عنوان «الصمود وإعادة الابتكار: مراكز الخدمات المالية في المشهد العالمي الجديد»، وجمع الحدث قادة الصناعة لاستكشاف تطورات المشهد المالي، والتحديات التي تواجه خدمات المراكز المالية الدولية في منطقة الخليج وخارجها وسط مناخ جيوسياسي معقد.

واستضاف الحدث جو موينيهان، الرئيس التنفيذي لجيرسي فاينانس، إلى جانب آن كيلس، مديرة منطقة مجلس التعاون الخليجي، وفيصل بهانا، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند من مكتب جيرسي فاينانس الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي.

وأتاح المؤتمر منصة للمناقشات الحيوية وفرص التواصل لمجتمع المستشارين المهنيين والمكاتب العائلية، والشخصيات البارزة بقطاع الخدمات المالية في دول مجلس التعاون.

وقال جو موينيهان: «في بيئة تتسم بالتغيير المستمر يجب التركيز دائماً على الفرص بدلاً من التحديات، وسلط هذا المؤتمر الضوء على أهمية الابتكار في القطاع المالي».

وتضمنت أجندة المؤتمر كلمة رئيسية للدكتور ريان ليماند، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «نيوفيجن لإدارة الثروات»، تحت عنوان «الأهمية الاستراتيجية لمراكز الخدمات المالية الدولية في الاقتصاد العالمي».