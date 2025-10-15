إطلاق أول جهاز ذكي عالمياً لفحص نقاوة المعادن الثمينة بدبي

أعلن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي عن إطلاق أول جهاز ذاتي ذكي لفحص نقاوة المعادن الثمينة على مستوى العالم من الذهب والفضة والبلاتينيوم بصورة ذاتية دون تدخل بشري، والذي يعمل بأحدث تقنيات الفحص الطيفي والأشعة السينية والذكاء الاصطناعي، لإصدار نتائج بكفاءة عالية وبدقة متناهية وبزمن أقل من دقيقة واحدة، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة.

ويأتي هذا الجهاز الذي كشف عنه خلال فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2025 ثمرة للتعاون الاستراتيجي بين مختبر دبي المركزي ومجموعة دبي للذهب والمجوهرات، التي تضم في عضويتها أبرز التجار والمصنعين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة: «طُور الجهاز الجديد حصرياً لبلدية دبي بإشراف فريق فني متخصص تابع لمختبر دبي المركزي، حيث وظفنا في تصميمه أحدث التقنيات المتقدمة التي تمثل نقلة نوعية في أسلوب وآلية الفحص والتحقق من نقاوة المعادن الثمينة بدقة متناهية وبزمن قياسي، ما يجعله معياراً جديدًا عالمياً للسرعة والدقة والاعتمادية في مجالات الفحوصات المخبرية المتعلقة بهذا المجال.

ملتزمون في بلدية دبي بتوظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لتطوير عملياتنا وخدماتنا المقدمة لسكان وزوار الإمارة والقطاعات التجارية والاقتصادية، فضلاً عن تعزيز منظومة خدمات الفحوصات المخبرية والمعايرة في دبي لتكون الأكثر كفاءة وتطوراً وذكاء على مستوى العالم».

وأكدت المهندسة هند محمود أحمد، مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، الجهود المتواصلة لمختبر دبي المركزي في ما يتعلق بابتكار حلول ذكية تواكب تطلعات الإمارة ورؤيتها المستقبلية، مشيرة إلى أن تطوير أول جهاز ذاتي لفحص نقاوة المعادن الثمينة في العالم استند إلى جملة من المعايير الاستراتيجية التي تضمن نجاحه وموثوقية نتائجه، منها معايير الدقة التقنية، وسهولة ربطه رقمياً مع الأنظمة المعلوماتية القائمة والمتوفرة بالمختبر.

النسخة الأولى

وستركب بلدية دبي أول نسخة من جهاز فحص المعادن الثمينة في سوق الذهب في منطقة ديرة، في خطوة تمهد لتعزيز التوسع الجغرافي التدريجي لأماكن وجود الجهاز في أهم الأسواق والمواقع الحيوية ضمن الإمارة، بما يدعم جهودها المتواصلة حيال بناء منظومة متكاملة لفحوصات المعادن الثمينة ودعم قطاع تجارة الذهب والمجوهرات.