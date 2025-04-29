دبي تستعرض طموحاتها العالمية وتعزز التعاون مع منظومة الابتكار في سنغافورة

تصدّر المشهد التقني والإبداعي المزدهر في دبي وسنغافورة فعاليات النسخة الافتتاحية لمعرض جيتكس آسيا بسنغافورة، مع تسليط الضوء على تعزيز أوجه التعاون بين اثنين من أبرز الأسواق العالمية في مجال النمو القائم على التكنولوجيا.

وشهدت الفعالية مشاركة مجموعة من أبرز الجهات الداعمة للابتكار في دبي، وهي مدينة دبي للإنترنت، وحاضنة الأعمال in5، وIgnyte، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأوراسيا كابيتال، وطيران الإمارات، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي؛ لاستعراض المنصات التي توفرها دبي لتمكين الشركات التكنولوجية، بدءاً من الشركات الناشئة في مراحلها الأولى ووصولاً إلى الشركات ذات النمو الكبير، من أجل التوسع إقليمياً وعالمياً.

ويعكس حضور وفد دبي في المعرض التوجه المتزايد نحو التعاون المشترك بين دبي وسنغافورة.

وتشير بيانات فاينانشال تايمز- إف دي آي ماركتس إلى تصدر سنغافورة قائمة العشر الأولى المصدرة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى اقتصاد دبي في 2024، ما يبرز الرغبة المتنامية للشركات السنغافورية للاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي الرابط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وقال محمد شرف، المدير التنفيذي لعمليات استقطاب الاستثمار في مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: «دبي وسنغافورة ترتبطان بعلاقات متميزة كمركزين استراتيجيين لتبادل السلع والخدمات.

وفي الوقت الذي نواصل فيه العمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فإننا سوف نستفيد من هذه الأسس الراسخة لإرساء علاقات أكثر متانة بيننا بوصفنا مركزين اقتصاديين قائمين على الابتكار بالدرجة الأولى».