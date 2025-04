أسبوع مليء بالفعاليات خلال مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية

انطلق مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، اليوم الموافق 25 أبريل ويستمر حتى 11 مايو، مع 17 يوماً من الفعاليات الجديدة، وتجارب الألعاب المجانية، وجوائز ضخمة تزيد قيمتها على 500000 درهم، إلى جانب أنشطة ممتعة تناسب جميع الأعمار والاهتمامات والقدرات.

وتتوفر الآن تذاكر دخول معرض GameExpo، الفعالية الرئيسية لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، والذي يُقام في من 9 وحتى 11 مايو في قاعات زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي. ويعود المعرض الذي يقام خلال عطلة نهاية الأسبوع، بفعاليات أكبر وأكثر جرأة من أي وقت مضى، ويقدم للعائلات والأصدقاء فرصة لاستكشاف مجموعة استثنائية من تجارب الألعاب المجانية، والفعاليات الجديدة، والجوائز القيمة. ويضم المعرض ثماني مناطق تفاعلية مزودة بأحدث وسائل الترفيه ومليئة بالأنشطة المميزة، بما في ذلك منطقة Retro، ومنطقة العائلات من بنك الإمارات دبي الوطني، والساحة الرئيسية، ومنطقة الألعاب، ومنطقة The Amazon Quest، ومنطقة Just Dance، ومنطقة The Narrows، ومنطقتي طلبات للمأكولات والمشروبات. وتقام منافسات Play Beyond يومي 10 و11 مايو لتجمع نخبة من المؤثرين في مجال الألعاب ومحترفي الرياضات الرقمية مثل أبو فلاح.

وسيشهد اليوم الأخير من معرض GameExpo الموافق 11 مايو، انطلاق بطولة كوسبلاي دبي للأزياء التنكرية، والتي تدعو عشاق كوسبلاي من جميع المستويات والقدرات إلى عرض مواهبهم وإبداعاتهم أمام لجنة تحكيم تضم أفضل خبراء كوسبلاي في المنطقة، والحصول على فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 30000 درهم.

وتشمل أبرز فعاليات الأسبوع الأول من المهرجان:

البرنامج التعليمي للمهرجان

●tالتاريخ: حتى 8 مايو

●tالمكان: في مختلف أنحاء المدينة وعلى شبكة الإنترنت

●tالتفاصيل: يشكل البرنامج التعليمي للمهرجان مصدر إلهام للجيل المقبل من اللاعبين على مدار سنوات، حيث يعود هذا العام بشكل أكبر وأفضل من أي وقت مضى، حيث يتيح للطلاب والمعلمين فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية، والتنافس على جوائز مذهلة بقيمة 50000 درهم من خلال البطولات والتحديات. وسيحظى الطلاب يوم 8 مايو بفرصة زيارة معرض GameExpo، الفعالية الرئيسية لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، في رحلة مدرسية، مما يعزز خبراتهم في مجال ابتكارات الألعاب. وإلى جانب جميع الأنشطة، يمكن للطلاب والمعلمين المشاركة في عروض يقدمها خبراء، وورش عمل تفاعلية يقدمها كبار المعلمين من Microsoft و Unreal مصممة لتقديم أفكار قيمة حول تصميم الألعاب، والذكاء الاصطناعي، ونصائح المعلمين.

مسيرة Power Up

●tالتاريخ: من 28 أبريل وحتى 2 مايو

●tالمكان: في مختلف أنحاء المدينة

●tالتفاصيل: في إطار البرنامج التعليمي للمهرجان، تدعو مسيرة Power Up الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور لارتداء أزياء شخصيات الألعاب المفضلة لديهم. ويمكن للمدارس إظهار إبداعاتها والفوز بجوائز قيمة من خلال نشر أفضل الأزياء على منصات التواصل الاجتماعي مع الإشارة إلى حساب @DubaiFestivals باستخدام وسم #DEFPowerUp للمشاركة في المسابقة الرسمية.

مسابقة Game Changers

●tالتاريخ: آخر موعد لتسليم المشاركات 30 أبريل

●tالمكان: على شبكة الإنترنت، وفي معرض GameExpo في قاعتي زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي

●tالتفاصيل: تدعو مسابقة Game Changers التي تنطلق للمرة الأولى خلال المهرجان، فرق الطلاب لإطلاق العنان لأحلامهم، وتطوير أفكار جريئة تستفيد من قوة الألعاب لإعادة تشكيل مستقبل التعليم، وتحفيز الابتكار، ودعم المجتمع. ويمكن للأفراد والفرق تقديم مقترحات تسلط الضوء على كيفية مساهمة الألعاب في دفع عجلة الابتكار، ودعم التعليم، وإحداث تأثير اجتماعي. وتشمل المقترحات أفكاراً لمفاهيم ألعاب جديدة، أو الألعاب في قطاع التعليم، أو إيجاد حلول لتحديات وقضايا واقعية من خلال الألعاب. وسيتم عرض أفضل خمس مشاركات، والتي اختارتها لجنة تحكيم متخصصة، مباشرةً في معرض GameExpo يوم 8 مايو. وسيحصل المتأهلون للنهائيات على جوائز من الرعاة، وسيتم تكريمهم باعتبارهم أكثر المواهب الشابة استشرافاً للمستقبل في المهرجان.

مسابقة Fortnite من بنك الإمارات دبي الوطني

●tالتاريخ: حتى 8 مايو

●tالمكان: على شبكة الإنترنت، وفي معرض GameExpo في قاعتي زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي

●tالتفاصيل: تعد مسابقة Fortnite من بنك الإمارات دبي الوطني إحدى أبرز فعاليات البرنامج التعليمي لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، وتواصل المسابقة مهمتها الرامية إلى البحث عن أفضل لاعب Fortnite في دولة الإمارات العربية المتحدة وتتويجه، حيث تتيح للطلاب فرصة إظهار مهاراتهم في بيئة ممتعة وحماسية. وتستمر التصفيات حالياً داخل المدارس وعلى شبكة الإنترنت حتى 26 أبريل، وتُختتم بنهائي مباشر يُقام يوم 8 مايو في معرض GameExpo. وتشمل نهائيات هذا العام خريطة Fortnite مصممة خصيصاً لدبي، مما يتيح للاعبين التنافس في بيئة ألعاب فريدة من نوعها، والفوز بجوائز بقيمة 20000 درهم.

هاكاثون GameOn with HP Gaming Garage

●tالتاريخ: حتى 8 مايو

●tالمكان: على شبكة الإنترنت، وفي معرض GameExpo في قاعتي زعبيل 2 و3 بمركز دبي التجاري العالمي

●tالتفاصيل: يعزز هاكاثون GameOn with HP Gaming Garage البرنامج التعليمي لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، والذي يستمر حتى يوم 8 مايو. ويمكن للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 13 عاماً فأكثر المشاركة في فرق مكونة لإنشاء نماذج أولية لألعاب مستوحاة من دبي. ويتلقى المشاركون التوجيه أثناء الهاكاثون وبعده، بهدف تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية جاهزة لمنصات الألعاب. وسيحظى المتأهلون للنهائيات بفرصة لعرض نماذجهم الأولية مباشرةً في معرض GameExpo، مما يوفر لهم منصة لإظهار إبداعاتهم، والحصول على الدعم، وتحقيق النمو في صناعة الألعاب.

معرض JPEX

●tالتاريخ: من 25 وحتى 27 أبريل

●tالمكان: مركز دبي للمعارض، مدينة إكسبو دبي، قاعة 2A جنوب

●tالتفاصيل: يستقبل معرض JPEX عشاق الأنمي، والمانغا، وهواة الكوسبلاي، ومحبي الثقافة، حيث يفتح أبوابه في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي من 25 وحتى 27 أبريل. ويحتفي المعرض بالثقافة اليابانية، والإبداع، وموسيقى البوب، حيث يقدم مجموعة من مقاطع الأنمي، والعروض الحية، وورش العمل الإبداعية، وغيرها الكثير، كما يجمع المعرض بين التراث التقليدي، وأحدث وسائل الترفيه.

تحدي Yalla Ludo

●tالتاريخ: من 29 أبريل وحتى 6 مايو

●tالمكان: على شبكة الإنترنت

●tالتفاصيل: يجمع تحدي Yalla Ludo الحصري اللاعبين الهواة والمحترفين في مسابقة خاصة بألعاب الهواتف الذكية، للحصول على فرصة ربح مكافآت حصرية داخل اللعبة، ومقتنيات ألعاب، بالإضافة إلى تحقيق تقدم على قائمة المتصدرين الخاصة باللعبة. وتقام هذه الفعالية في جميع أنحاء دولة الإمارات، وتوفر أجواءً حماسية لا تُضاهى، وجوائز مميزة داخل اللعبة، وذلك في إطار بطولات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية عبر الإنترنت.

ويقدم مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2025 مجموعة قوية من الفعاليات الفريدة من نوعها في مختلف أنحاء المدينة، ويجمع المهرجان بين الترفيه والابتكار في أجواء ديناميكية تناسب جميع الأعمار والاهتمامات، ويحتفي بالمجتمع والإبداع والألعاب.

ويُقام مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية بدعم من الشركاء الاستراتيجيين وهم: أمازون، ودو، وشرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وكليات التقنية العليا، وريد بل، وروڤ، وروكسي سينما، وطلبات، وفيرجن راديو.