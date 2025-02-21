جمارك دبي تطور «المُنسق» لتصنيف البضائع بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي

انسجاماً مع خطة دبي لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أطلقت جمارك دبي «المُنسق»، المنصة المتطورة التي تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عملية تصنيف البضائع وفق رمز النظام المُنسق (HS Code)، وتعد هذه المنصة المبتكرة خطوة مهمة نحو تعزيز دقة وكفاءة وسرعة الإجراءات الجمركية، ما يعكس التزام جمارك دبي باستراتيجيتها في دمج التقنيات الحديثة لتسريع العمليات، وتقديم خدمات استثنائية تعزز من رضا وسعادة المتعاملين، حيث يتيح التطبيق عدة طرق متطورة للبحث والتعرف إلى كافة المعلومات الخاصة بالسلعة ووصفها ونسبة الرسوم الجمركية عليها وحالة المنع والقيد، وذلك من خلال إدخال نص قصير باستخدام لوحة المفاتيح أو الميكروفون أو إرفاق صورة للسلعة المراد استيرادها أو تصديرها.

وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن الدائرة تستثمر في التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول وبرامج وتطبيقات تسهم في تطوير وتحسين الأداء والإنتاجية وتحسين جودة الخدمات الجمركية المقدمة إلى عملائنا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون إمارة دبي الأفضل والأسرع والأكثر استعداداً للمستقبل.