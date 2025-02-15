بطاريات تدفق أصغر

طور باحثون في مختبر المحيط الهادئ الشمالي الغربي الوطني الأمريكي، نظاماً أصغر وأكثر كفاءة لاختبار تصميمات بطاريات التدفق الجديدة.

ويسمح هذا الابتكار، المنشور في مجلة الجمعية الكهروكيميائية، للباحثين بالتجربة باستخدام مواد أقل بكثير مع الحصول على نتائج دقيقة.

وتعتبر بطارية التدفق الصغيرة الجديدة أصغر بخمس مرات من بطاريات التدفق القياسية على نطاق المختبر ولكنها تعمل بنفس الجودة.

وتخزن بطاريات التدفق الطاقة باستخدام غرفتين مملوءتين بالسوائل تولد الطاقة من خلال التفاعلات الكيميائية، وتعتبر ضرورية لتخزين الطاقة المتجددة من مصادر مثل الرياح والطاقة الكهرومائية، وإطلاقها عند الحاجة لشبكات الكهرباء واسعة النطاق.

وتقلل خلية التدفق الصغيرة الجديدة بشكل كبير من المواد المطلوبة - بضعة مليغرامات فقط - ما يجعل التجريب أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة.