"أوراكل" تعتزم استثمار ملياري دولار في ألمانيا على مدار 5 أعوام

تعتزم شركة أوراكل الأمريكية للبرمجيات استثمار ملياري دولار في ألمانيا على مدار الخمسة أعوام المقبلة من أجل تلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية.

وسوف يتم توجيه التمويل إلى منطقة الراين - ماين حول مدينة فرانكفورت، حيث سيتم توسيع البنية التحتية السحابية وإمكانيات تطبيقات الذكاء الاصطناعي لأوراكل بصورة كبيرة.

وقال وزير الرقمنة الألماني كارستن فيلدبرجر: إن استثمارات أوراكل الاستراتيجية تظهر أن ألمانيا تعد موقعاً جاذباً للابتكار الرقمي والاستثمار.

وأضاف: «الطلب المتزايد على الحلول السحابية يظهر أن التحول الرقمي يتقدم بصورة كبيرة في دولتنا»، مشيراً إلى أن الاستثمار يعزز البنية التحتية الرقمية لألمانيا ويمكن الشركات والسلطات العامة الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية المتقدمة.

وقال ثورستين هيرمان، نائب رئيس فرع شركة أوراكل في ألمانيا: إن الشركة تساعد المنظمات في أنحاء العالم على تسريع التحول إلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية.