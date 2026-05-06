ماسك يعتزم استثمار 55 مليار دولار لبناء مصنع للرقائق الإلكترونية

يعتزم إيلون ماسك استثمار ما لا يقل عن 55 مليار دولار لبناء مصنع للرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات ومراكز البيانات في الفضاء، بحسب إعلان رسمي نشر الأربعاء.

وذكر الإعلان المنشور عبر موقع مقاطعة غرايمز الإلكتروني أن «الاستثمار الرأسمالي المُقدّر للمراحل الأولى يبلغ 55 مليار دولار، بينما يصل إجمالي الاستثمار المُقدّر في حال اكتمال كل المراحل الإضافية إلى 119 مليار دولار».

ونشر هذا الإعلان قبل جلسة استماع عامة مقررة في 3 يونيو، للنظر في «الموافقة على اتفاقية تخفيف ضريبة الأملاك»، بحسب الوثيقة.

وأوضحت الوثيقة أن الأرض التي سيُقام عليها مصنع «تيرافاب» تقع «بالقرب من خزان غيبونز كريك»، وهو بحيرة اصطناعية لتبريد محطة توليد طاقة أُنشئت في ثمانينيات القرن الفائت، وتقع على بُعد 130 كيلو متراً شمال غرب هيوستن.

وعند الإعلان عن المشروع في مارس حدد إيلون ماسك هدفاً يتمثل في إنتاج تيراواط واحد من القدرة الحاسوبية سنوياً.

وأشار إلى أن المشروع سيُنفذ بشكل مشترك بين شركته للسيارات الكهربائية «تسلا»، وشركته الفضائية «سبايس إكس».

وأوضح ماسك، الذي لا يملك خبرة سابقة في تصنيع أشباه الموصلات أن «تيرافاب» ضروري، لأن الطلب على القدرة الحاسوبية لدى «تسلا» و«سبايس إكس» من المتوقع أن يتجاوز بكثير طلب موردي الرقائق العالميين.