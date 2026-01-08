تراجع جماعي للعملات المشفرة

تراجعت أسعار العملات المشفرة، خلال تعاملات، أمس، مع ترقب الأسواق صدور بيانات اقتصادية عن سوق العمل في الولايات المتحدة، لاستشراف آفاق دورة التيسير النقدي هذا العام.

وانخفضت البتكوين بنسبة 0.48 % عند 92060.80 دولاراً، لتستحوذ على نحو 59 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وهبطت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.70 % إلى 3220.59 دولاراً، وخسرت الريبل نحو 1.9 % لتتداول عند 2.2394 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب» بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.15 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 135.2 مليار دولار.

في غضون ذلك قررت شركة المؤشرات العالمية «MSCI» تعليق خطة مثيرة للجدل، كان من شأنها استبعاد الشركات ذات الانكشاف الكبير على العملات المشفرة مثل «Strategy» من مؤشرات رئيسية.

وأشارت «MSCI» إلى أنها ستبقي على المعاملة الحالية لشركات خزائن الأصول المشفرة، بما في ذلك الشركات التي تتجاوز حيازاتها من العملات المشفرة 50 % من إجمالي الأصول،

وبذلك ستبقى شركة «Strategy»، التي تمتلك أكثر من 60 مليار دولار من البتكوين مدرجة ضمن المؤشرات العالمية للشركة في الوقت الراهن،غير أن «MSCI» أشارت في المقابل إلى أنها ستطلق مشاورات أوسع، لمراجعة كيفية التعامل مع الشركات غير التشغيلية ضمن المؤشرات، في إشارة إلى احتمال تشديد المعايير مستقبلاً.

وارتفعت أسهم «ستراتيجي» بنحو 7 % في التعاملات الممتدة، بعد إغلاق البورصة، بعدما كانت قد هوت بنسبة تقارب 60 % خلال العام الماضي.

جاء القرار المنتظر على نطاق واسع بعد انتقادات وجهتها شركات عدة لخطة «إم إس سي آي» الرامية إلى استبعاد الشركات، التي تشتري العملات المشفرة من المؤشرات الأمريكية. ووصفت «ستراتيجي»، وهي الأولى والكبرى بين هذه الفئة من الشركات في رسالة من 12 صفحة، وقعها سايلور في ديسمبر، الخطة بأنها «مضللة» و«ضارة».