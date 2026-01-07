تراجع العملات المشفرة.. و«بتكوين» دون 94 ألفاً

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات أمس، وسط عمليات جني الأرباح من المستثمرين.

وانخفضت «بتكوين» بنسبة 0.77 % عند 93575.01 دولاراً، لتستحوذ على نحو 58.5 % من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وتراجعت إيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.48 % إلى 3227.47 دولاراً، ارتفعت الريبل بنسبة 0.3 % عند 2.3418 دولار.

وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.2 تريليونات دولار، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 125.55 مليار دولار.

في غضون ذلك، تكبدت شركة «ستراتيجي» خسارة غير محققة بقيمة 17.44 مليار دولار في الربع الرابع، نتيجة تراجع قيمة محفظتها من العملات المشفرة البالغة نحو 63 مليار دولار، التي يقودها مايكل سايلور.

في الفترة المماثلة من العام الماضي، سجلت «ستراتيجي» صافي خسارة بلغ 670.8 مليون دولار، أو 3.03 دولارات للسهم.

كما أفادت الشركة، ومقرها تايسنز كورنر بولاية فرجينيا، في إفصاح قدمته إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الاثنين، بأنها حققت فائدة ضريبية مؤجلة بقيمة 5 مليارات دولار في الربع الأخير.

وتأتي هذه الخسارة بمليارات الدولارات في مرحلة حاسمة بالنسبة لشركة البرمجيات التي تعود إلى حقبة «فقاعة الدوت كوم»، وتحولت إلى وكيل استثماري يعتمد على الديون في «بتكوين».

ولتهدئة تلك المخاوف، أنشأت الشركة احتياطياً نقدياً في الأول من ديسمبر الماضي من خلال بيع أسهم عادية، وبلغت قيمة هذا الاحتياطي 2.25 مليار دولار حتى الرابع من يناير.

وخلال العام الماضي، تبنّت العديد من الشركات العامة نهج «ستراتيجي» في تجميع الأصول الرقمية واستقطاب المستثمرين الراغبين في التعرض المموّل بالديون لقطاع العملات المشفرة عبر سوق الأسهم.