شركة ناشئة في HUB71 تخطط لإطلاق أول منصة عالمية لتداول الأصول الزراعية المرمّزة



أعلنت شركة ماليكسي (Maalexi)، إحدى الشركات الناشئة في Hub71، عن خططها لإنشاء أول منصة عالمية لتداول الأصول الزراعية المرمزة تحت اسم منصة ماليكسي لتداول الأصول الزراعية المرمزة (MAATEX) على شبكة «أفالانش» (Avalanche)، في خطوة تُعيد تعريف تجارة السلع الغذائية والزراعية عالمياً.

وتهدف المنصة إلى دمج ترميز الأصول الحقيقية (RWA)، والتنبؤ بالمخاطر، والذكاء المدمج عبر تطبيقات ماليكسي المسجلة ببراءات اختراع، والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين. وستُمكن المنصة المشترين والموردين من نقل الملكية بشكل فوري، وتنفيذ تسويات آنية محلية وعابرة للحدود، مع ضمانات الأداء الموثوقة لجميع المعاملات.

وستتيح المنصة استخدام رموز «ماليكسي» الزراعية (MATs)، التي تمثل أصولاً زراعية حقيقية، مؤمنة ومدققة وقابلة للتتبع قانونياً. وتستند رموز MATs إلى منظومة ماليكسي التقنية التي تضم 10 حلول رئيسية، تشمل:VeriPass، CredIQ، ContractIQ، Blockchain Auth، Inspectra، TrustPrice، ThreatScan، TrackFlow، ClimaSense، وStockIntel، لضمان، نقل الملكية الفوري، وتسويات آنية محلية وعابرة للحدود، وضمان رقمي لعمليات الشراء والأداء.

كما تُدعم جميع رموز MATs بمخزون مؤمّن عليه وذمم مدينة مؤمنة من شركات تأمين عالمية، لضمان القابلية القانونية للملكية وموثوقية عالية.

وقال الدكتور عزام باشا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ماليكسي: «تتطلب سلاسل توريد الغذاء العالمية مستويات أعلى من السرعة والثقة والشفافية. على شبكة أفالانش، سنبني منصة تداول مرمزة تدمج الذكاء وبيانات الأخطار لضمان الأداء طول رحلة التوريد، مع تسويات في أجزاء من الثانية وملكية رقمية موثقة».

وأضاف روهيت ماجهي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا: «كل رمز في MAATEX يحمل ذكاءً مدمجاً وطبقات من مؤشرات الأخطار والأداء، مع تسويات فورية وأمن بمستوى مؤسسي، ما يتيح إطاراً قابلاً للبرمجة لتجارة غذائية وزراعية موثوقة».

وقال خالد دنيش، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة أفا لابس (Ava Labs): «إطلاق MAATEX على شبكة أفالانش يخلق بنية سوق رقمية جديدة تتيح انتقال الأصول الزراعية المرمزة بشفافية كاملة وضمانات مدمجة، مع سرعة وقابلية توسع لدعم تدفق السلع عبر الحدود».

ويأتي هذا الإعلان في سياق جهود ماليكسي لتوسيع نطاق أعمالها ضمن منظومة التكنولوجيا المتنامية في أبوظبي، مستفيدة من الشراكات العالمية وجهات التنظيم والمستثمرين في Hub71+ Digital Assets، مساهِمة في تطوير ترميز الأصول الحقيقية وبنى التجارة الرقمية المستقبلية عالمياً.