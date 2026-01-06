العملات المشفرة ترتفع و«بتكوين» فوق 92 ألفاً

ارتفعت أسعار العملات الرقمية المشفرة خلال تعاملات، أمس، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية العالمية.

وصعدت البتكوين بنسبة 1.76%، إلى 92.832 ألف دولار، بعدما قفزت في وقت سابق إلى أعلى مستوياتها منذ الحادي عشر من ديسمبر عند 93.323 ألف دولار.

كما ارتفعت الإيثريوم 0.86%، إلى 3166.4 دولاراً، وكذلك صعد سعر كل من الريبل «اكس ار بي» بنسبة 1.77%، عند 2.1325 دولار، والدوج كوين 0.61%، لتسجل 15.01 سنتاً.

وتأتي ارتفاعات بتكوين في وقت توقع محللون أن تؤدي حالة عدم اليقين الجيوسياسية العالمية، إلى زيادة الطلب على العملات المشفرة، للتحوط من المخاطر الاقتصادية والمالية في البلاد.

وبحسب بيانات «بلومبرغ»، أنهت بتكوين عام 2025 على تراجع بنحو 6%، بعد عام اتسم بتقلبات حادة، بين صعود قوي وتصحيحات متتالية.

وذلك بعد الخسائر السنوية التي سجلتها البتكوين – التي يعتبرها البعض ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات – في عام 2025، عندما تراجعت بحوالي 6.5%، رغم سياسات «ترامب» المعروف بدعمه للعملات المشفرة.

وخلال الأشهر الأولى، سجلت العملة المشفرة مكاسب ملحوظة، قبل أن تبلغ ذروة قرب 125 ألف دولار، لكنها فقدت جزءاً كبيراً من تلك المكاسب لاحقاً. وبنهاية العام، استقرت بتكوين عند مستوى يقارب 87.6 ألف دولار.

وتداولت العملة المشفرة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية في نطاق ضيق، أواخر ديسمبر، متخلفة عن موجة انتعاش أسواق الأسهم.

وكانت صناديق تداول بتكوين قد سجلت استثمارات إيجابية بأكثر من 471 مليون دولار يوم الجمعة الماضي، وهي الأعلى منذ أكثر من شهر، بعد عدة أسابيع من التخارجات.

في الثاني من يناير الجاري، ضخ المستثمرون نحو 471 مليون دولار في 12 صندوق بتكوين متداولاً في البورصة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أكبر تدفق مالي منذ 11 نوفمبر الماضي، ما يشير إلى احتمال تحول في مزاج السوق.

من جهة أخرى، أكدت شركة «تشارلز شواب» للوساطة، نيتها إطلاق تداولات آنية على العملات المشفرة خلال العام الحالي، بعد ارتفاع الطلب من العملاء الأفراد والمؤسسات.